Переговоры с Зеленским: Путин сделал заявление

Хозяин Кремля выразил надежду когда-нибудь познакомиться с нынешним президентом Украины

Владимир Путин. Фото: AFP

Российский президент Владимир Путин, который ранее выразил недовольство позицией своего украинского коллеги Владимира Зеленского по Донбассу, утверждает, что не отказывался от переговоров с ним.

Как он заявил на Петербургском международном экономическом форуме, соответствующее предложение ему еще не поступало.

"А я что, разве отказывался? Мне никто не предлагал. Я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся", – сказал Путин, назвав Зеленского "хорошим специалистом" в его области и "хорошим актером".

В то же время, по словам хозяина Кремля, как политический деятель Зеленский "пока никак себя не проявил", но добавил, что в ходе борьбы за должность президента Украины политик говорил одно, после выборов – другое.

Кроме того, он аргументировал решение не поздравлять Зеленского с победой на выборах его "недружественной риторикой" и потому что он называет Россию "врагами, агрессорами".

Напомним, во время встречи с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе Зеленский подчеркнул неизменность стратегии Украины на освобождение Донбасса политико-дипломатическим путем, и важность продления и усиления санкций против РФ.

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