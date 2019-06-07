Переговоры с Зеленским: Путин сделал заявление
Хозяин Кремля выразил надежду когда-нибудь познакомиться с нынешним президентом Украины
Российский президент Владимир Путин, который ранее выразил недовольство позицией своего украинского коллеги Владимира Зеленского по Донбассу, утверждает, что не отказывался от переговоров с ним.
Как он заявил на Петербургском международном экономическом форуме, соответствующее предложение ему еще не поступало.
"А я что, разве отказывался? Мне никто не предлагал. Я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся", – сказал Путин, назвав Зеленского "хорошим специалистом" в его области и "хорошим актером".
В то же время, по словам хозяина Кремля, как политический деятель Зеленский "пока никак себя не проявил", но добавил, что в ходе борьбы за должность президента Украины политик говорил одно, после выборов – другое.
Кроме того, он аргументировал решение не поздравлять Зеленского с победой на выборах его "недружественной риторикой" и потому что он называет Россию "врагами, агрессорами".
Напомним, во время встречи с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе Зеленский подчеркнул неизменность стратегии Украины на освобождение Донбасса политико-дипломатическим путем, и важность продления и усиления санкций против РФ.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Переговоры с Зеленским: Путин сделал заявление". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский умеет обаять: эксперт прокомментировал первый зарубежный визит президента
Для обычных политиков контакты на высшем международном уровне вещь непростая, говорит Фесенко
В Кремле прокомментировали вероятность встречи Путина с Зеленским
Со сменой власти в Украине все в ожидании первого контакта президентов двух стран
У Зеленского рассказали, когда озвучат планы по Донбассу
Команда президента не хочет раньше времени обнародования дорожной карты, Мендель назвала причину
Порошенко: Россия контролирует все происходящее на Донбассе
Политик попросил разведку проинформировать руководство государства, что командные должности у боевиков занимают офицеры РФ