Переговоры Зеленского с Трюдо и выборы главы Европарламента: топ-темы дня

Украинский лидер продолжает встречи в Канаде, а в ЕП никак не выберут президента

В канадском Торонто продолжится третья Международная конференция по вопросам реформ в Украине. В конференции примут участие президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо .

Премьер-министр Владимир Гройсман посещает с рабочей поездкой Житомирскую область.

Проходит очередное пленарное заседание Верховной Рады, которая во втором чтении рассматривает правки к проекту Избирательного закона.

Путем тайного голосования пройдут председателя выборы Европарламента. На пост главы ЕП претендуют четыре кандидата.

В Украине ожидается теплая и солнечная погода . Дожди с грозами прогнозируют в Карпатах и на юге страны.

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