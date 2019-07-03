Переговоры Зеленского с Трюдо и выборы главы Европарламента: топ-темы дня
Украинский лидер продолжает встречи в Канаде, а в ЕП никак не выберут президента
В канадском Торонто продолжится третья Международная конференция по вопросам реформ в Украине. В конференции примут участие президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо .
Премьер-министр Владимир Гройсман посещает с рабочей поездкой Житомирскую область.
Проходит очередное пленарное заседание Верховной Рады, которая во втором чтении рассматривает правки к проекту Избирательного закона.
Путем тайного голосования пройдут председателя выборы Европарламента. На пост главы ЕП претендуют четыре кандидата.
В Украине ожидается теплая и солнечная погода . Дожди с грозами прогнозируют в Карпатах и на юге страны.
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