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Владимир Зеленский провел встречу с Джастином Трюдо

2 июля, 22:05

Президент Украины отметил, что Джастин Трюдо – один из тех, кто вдохновил его идти в политику


В Торонто началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

"Канада действительно является другом Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против агрессии России, а также в сохранении суверенитета и защите территориальной целостности", – отметил глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что Джастин Трюдо – один из тех, кто вдохновил его идти в политику.

Как сообщалось, Зеленский обсудил с первым замглавы МВФ независимость НБУ и реформы. Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало.

Напомним, Зеленский в Канаде встретился с Фриланд. Глава украинского государства поблагодарил Канаду за поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН. Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто. Кроме того, Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Также президент Украины Владимир Зеленский обещает защищать украинский язык, суверенитет государства и его курс в Евросоюз и НАТО. Об этом он заявил на встрече с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады во время своего официального визита в эту страну.

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Тег Канада, встреча, Зеленский, Торонто, Трюдо, Джастин Трюдо

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