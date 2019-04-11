Переименование Днепропетровской области: Парубий дал поручение комитету ВР

Конституционный суд вернул в парламент законопроект по переименованию области

Фото: Сегодня

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поручил профильному парламентскому комитету рассмотреть одобренный Конституционным судом законопроект о переименовании Днепропетровской области. Об этом он сказал на утреннем заседании парламента.

Он объявил, что, согласно 147 статье Регламента Верховной Рады, было получено заключение Конституционного суда о соответствии законопроекта №9310-1 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно переименования Днепропетровской области.

"Наше голосование соответствует ст.157 и 158 Конституции Украины", – отметил Парубий.

Глава парламента обратился в Комитет по вопросам правовой политики и правосудия с просьбой рассмотреть вывод Конституционного суда и подготовить данный законопроект к рассмотрению Верховной Радой.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла соответствующий законопроект и отправила его на заключение КСУ. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что названия областей, которые содержат имена или псевдонимы коммунистических деятелей (в этом случае "петровск"), тоже подпадают под закон о декоммунизации, а потому их использование запрещено. А новое название предложено в честь казацких сечей.

Ранее президент Петр Порошенко также подавал в парламент законопроект и предлагал переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. Он пояснил, что в новом названии не должно быть никакого упоминания о коммунисте Петровском.

Отметим, что в рамках декоммунизации областной центр – Днепропетровск – был переименован в Днепр. Смотрите также инфографику с новыми названиями городов Украины после декоммунизации.

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