Пересмотр договорно-правовой базы с Россией: в МИД Украины сделали заявление

Соглашения, которые больше не отвечают интересам Украины, будут прекращены

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Киев продолжает пересмотр договорно-правовой базы с Россией и СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе МИДа, передают "Українські Новини".

"Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы с РФ и СНГ в соответствие с современными национальными интересами Украины не прекращалась", – говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что продолжительность процесса пересмотра договорно-правовой базы вызвана необходимостью соблюдения всех процедур, предусмотренных этими соглашениями для их прекращения, и процессом формирования органов государственной власти после президентских и парламентских выборов в Украине.

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"После завершения процесса формирования нового руководства всех причастных государственных учреждений, инвентаризация договорно-правовой базы с РФ и СНГ и прекращение действия тех соглашений, которые больше не отвечают интересам Украины, будет продолжена", - сказано в ответе.

В МИД не уточнили, о расторжении скольких договоров Украина уведомила Россию с начала года, а также после 20 мая, когда Владимир Зеленский приступил к исполнению обязанностей Президента.

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Ранее российские СМИ сообщили о том, что после избрания Владимира Зеленского президентом Украина приостановила процесс прекращения двусторонних договоров с Россией.

По данным, озвученным бывшим министром иностранных дел Павлом Климкиным 18 января 2019 года, Украина прекратила действие 49 договоров с РФ (2 межгосударственных, 25 межправительственных, 19 межведомственных и 3 межрегиональных) и "обрабатывает второй пакет – еще почти 50 договоров".

С 1 апреля 2019 года прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

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