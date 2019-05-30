Перевыборы Рады: в парламент проходят шесть партий – опрос
Больше трети голосов достанутся сторонникам Зеленского, каждый десятый – Порошенко
Если бы внеочередные парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в Верховную Раду попали бы шесть партий. Высокие шансы преодолеть проходной барьер также партия "Сила и честь" Игоря Смешко.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социологических исследований "Основа", сообщает uainfo.
Партийный рейтинг продолжает возглавлять партия "Слуга народа". Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, за пропрезидентскую политсилу проголосовало бы 37,6% определившихся граждан.
На втором месте оказалась бы "Оппозиционная платформа – За жизнь". За партию Бойко-Медведчука готовы голосовать 11,2% украинцев.
Третью строчку в рейтинге заняла БПП "Солидарность". Политсила Петра Порошенко набрала бы 9,8%.
Следующая за "Солидарностью" – ВО "Батькивщина". За партию Юлии Тимошенко свои голоса отдали бы 8,4% граждан, определившихся с выбором.
Пятое место заняла недавно созданная партия "Голос" Святослава Вакарчука. За нее готовы голосовать 6,1% избирателей.
Шестая ступенька в партийном рейтинге – у Радикальной партии. Партия Олега Ляшко набирает 5,6%.
Также вплотную к проходному барьеру приблизилась "Сила и честь" Игоря Смешко, за которую проголосовали бы 4,9%.
"Оппозиционный блок" сейчас набирает 3,8%.
За партию премьер-министра Владимира Гройсмана готовы голосовать 2,9% определившихся, а за "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко – 2,6%. Чуть более 1% – у "Свободы".
Согласно результатам исследования института "Основа", остальные партии вместе набирают 5,9%. 22,2% граждан не определились, за кого голосовать.
Опрос проходил с 22 по 27 мая. В соцопросе приняли участие 2500 респондентов. Погрешность исследования не превышает 2,2%.
Напомним, указом президента Владимир Зеленский назначил перевыборы Верховной Рады на 21 июля.
Также сообщалось, что 62 народных депутата обжаловали в Конституционном суде указ Зеленского и внесли конституционное представление о конституционности указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года.
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