Перевыборы Рады: в парламент проходят шесть партий – опрос

Больше трети голосов достанутся сторонникам Зеленского, каждый десятый – Порошенко

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko.

Если бы внеочередные парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в Верховную Раду попали бы шесть партий. Высокие шансы преодолеть проходной барьер также партия "Сила и честь" Игоря Смешко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социологических исследований "Основа", сообщает uainfo.

Партийный рейтинг продолжает возглавлять партия "Слуга народа". Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, за пропрезидентскую политсилу проголосовало бы 37,6% определившихся граждан.

На втором месте оказалась бы "Оппозиционная платформа – За жизнь". За партию Бойко-Медведчука готовы голосовать 11,2% украинцев.

Третью строчку в рейтинге заняла БПП "Солидарность". Политсила Петра Порошенко набрала бы 9,8%.

Следующая за "Солидарностью" – ВО "Батькивщина". За партию Юлии Тимошенко свои голоса отдали бы 8,4% граждан, определившихся с выбором.

Пятое место заняла недавно созданная партия "Голос" Святослава Вакарчука. За нее готовы голосовать 6,1% избирателей.

Шестая ступенька в партийном рейтинге – у Радикальной партии. Партия Олега Ляшко набирает 5,6%.

Также вплотную к проходному барьеру приблизилась "Сила и честь" Игоря Смешко, за которую проголосовали бы 4,9%.

"Оппозиционный блок" сейчас набирает 3,8%.

За партию премьер-министра Владимира Гройсмана готовы голосовать 2,9% определившихся, а за "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко – 2,6%. Чуть более 1% – у "Свободы".

Согласно результатам исследования института "Основа", остальные партии вместе набирают 5,9%. 22,2% граждан не определились, за кого голосовать.

Опрос проходил с 22 по 27 мая. В соцопросе приняли участие 2500 респондентов. Погрешность исследования не превышает 2,2%.

Напомним, указом президента Владимир Зеленский назначил перевыборы Верховной Рады на 21 июля.

Также сообщалось, что 62 народных депутата обжаловали в Конституционном суде указ Зеленского и внесли конституционное представление о конституционности указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года.

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