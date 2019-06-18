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"Медаль ФСБ я выбросил": новый глава СВР рассказал, как получил награду от россиян

18 июня, 14:44

Бухарев имеет два украинских ордена, награды от США и стран НАТО, но от российской медали избавился

Фото: facebook.com/buharev.page
Фото: facebook.com/buharev.page.

Назначенный недавно главой Службы внешней разведки Владислав Бухарев рассказал, что получил медаль от российских спецслужб за борьбу с наркобизнесом и успешные операции.

Об этом он рассказал в интервью Сensor.net.

Он рассказал, что отвечал за борьбу с международным наркобизнесом, и у него немало грамот и знаков отличия от зарубежных спецслужб и правоохранительных органов других государств, прежде всего от США (с американцами было тесное взаимодействие), стран НАТО. По его словам, после распада Советского Союза, через Украину был налажен масштабный канала переброски наркотиков.

"Были каналы переброски наркотиков через Украину – например, я лично принимал участие в задержании в Никарагуа наркоделка по фамилии Ларин, гражданина Украины, который организовал переброску кокаина из Колумбии. Власти Никарагуа на торговлю наркотиками смотрели сквозь пальцы, и нам пришлось действовать на их территории без всяких санкций и разрешений. Мы вылетели за Лариным сами, нашли его, задержали, провели обыск без огласки, и вывезли в Украину, он пошел в тюрьму. Мои контакты с американцами позволили нам обеспечить коридор для вывоза наркоделка, которого мы вывезли без всяких разрешений", – рассказал Бухарев.

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Также генерал рассказал, что ранее между украинскими и российскими спецслужбами было немало совместных операций по отслеживанию и ликвидации каналов перевозки наркотиков, поэтому не стоит удивляться наградам от ФСБ. Он припомнил одну известную спецоперацию.

"Например, под моим руководством было проведено известное задержание Анастасии Ворониной-Франсишко, дочери знаменитой актрисы Федосеевой-Шукшиной. Анастасия регулярно перевозила героин из Пакистана в Киев и Москву, об этом была надежная оперативная информация. Воронину-Франсишко мы со всеми уликами передали россиянам в Брянске. Это была типичная операция того времени, ничего особенного, кроме известного имени не было. В 2004-м в Киеве в СБУ проходило совещание руководителей спецслужб США, Европы и РФ по проблеме трансграничной наркомафии, и многим участникам, в том числе и мне, россияне вручили медаль ФСБ. Я и не носил ее никогда, у меня есть два украинских ордена "За заслуги". После начала войны медаль ФСБ я выбросил, мне никакие почести от агрессора не нужны", – подчеркнул Бухарев.

Отметим, что за назначениями президента пристально следит вся Украина. Приход на должность главы СВР Бухарева вызвал возмущение, так как оказалось, что у него есть награда ФСБ. Читайте подробней, что известно о новом главе Внешней разведки.

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Тег ФСБ, медаль, спецслужбы, СВР, бухарев

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