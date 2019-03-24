Первое, что должен сделать Кремль после выборов в Украине: в США назвали три шага
Россия попытается подорвать доверие украинцев к результатам выборов, уверен Бен Ходжес
Президент РФ Владимир Путин должен договаривать не только с новым руководством Украины, но и с любым, кто победит на выборах президента. В первую очередь он должен признать выборы и разблокировать процесс урегулирования украинско-российского кризиса.
Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
Он выразил уверенность, что Россия попытается вмешаться в избирательный процесс, в том числе и с помощью кибератак, и попыткой подорвать доверие людей к результатам выборов.
"Вот чего я ожидаю больше всего – их (РФ) действий, направленных на то, чтобы украинцы потеряли уверенность в результатах. Уверен, что члены правительства и другие высокопоставленные лица уделяют большое внимание защите честности выборов", – сказал Ходжес.
Генерал также назвал три главных шага, которые Кремль должен предпринять после выборов в Украине, кто-бы не оказался победителем президентской гонки.
"Не знаю, стоит ли ожидать каких-то конкретных действий после выборов. Надеюсь, независимо от результатов двух туров произойдут три вещи. Во-первых, Россия проявит уважение к свободе украинских избирателей. Во-вторых, немедленно освободит 24 украинских моряков, которые находятся в тюрьме в Москве, и вернет три незаконно захваченных корабля. И в-третьих, Россия, как призывает остальной мир, вернет Украине Крым", – подчеркнул он.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко называл самый большой кошмар России после выборов в Украине. Он отметил, что отметил, что перед руководством РФ снова встанут неприятные для них вопросы, а цена агрессии против Украины будет только расти для Москвы.
В свою очередь эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан спрогнозировал, пойдет ли Путин войной после выборов в Украине. Он напомнил об огромном количестве войск РФ на границе, готовых к вторжению, но на самом деле Кремль использует этот фактор для других целей.
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