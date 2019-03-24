Первое, что должен сделать Кремль после выборов в Украине: в США назвали три шага

Россия попытается подорвать доверие украинцев к результатам выборов, уверен Бен Ходжес

Фото: AFP

Первое, что должен сделать Кремль после выборов в Украине: в США назвали три шага //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/395/00e/5c939500ebcb7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/395/00e/5c939500ebcb7.jpg 2019-03-24T05:17:00+02:00 Политика Россия попытается подорвать доверие украинцев к результатам выборов, уверен Бен Ходжес

Президент РФ Владимир Путин должен договаривать не только с новым руководством Украины, но и с любым, кто победит на выборах президента. В первую очередь он должен признать выборы и разблокировать процесс урегулирования украинско-российского кризиса.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Он выразил уверенность, что Россия попытается вмешаться в избирательный процесс, в том числе и с помощью кибератак, и попыткой подорвать доверие людей к результатам выборов.

"Вот чего я ожидаю больше всего – их (РФ) действий, направленных на то, чтобы украинцы потеряли уверенность в результатах. Уверен, что члены правительства и другие высокопоставленные лица уделяют большое внимание защите честности выборов", – сказал Ходжес.

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Генерал также назвал три главных шага, которые Кремль должен предпринять после выборов в Украине, кто-бы не оказался победителем президентской гонки.

"Не знаю, стоит ли ожидать каких-то конкретных действий после выборов. Надеюсь, независимо от результатов двух туров произойдут три вещи. Во-первых, Россия проявит уважение к свободе украинских избирателей. Во-вторых, немедленно освободит 24 украинских моряков, которые находятся в тюрьме в Москве, и вернет три незаконно захваченных корабля. И в-третьих, Россия, как призывает остальной мир, вернет Украине Крым", – подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко называл самый большой кошмар России после выборов в Украине. Он отметил, что отметил, что перед руководством РФ снова встанут неприятные для них вопросы, а цена агрессии против Украины будет только расти для Москвы.

В свою очередь эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан спрогнозировал, пойдет ли Путин войной после выборов в Украине. Он напомнил об огромном количестве войск РФ на границе, готовых к вторжению, но на самом деле Кремль использует этот фактор для других целей.

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