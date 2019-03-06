Пойдет ли Путин войной после выборов в Украине: генерал дал прогноз

У границ Украины огромное количество войск, готовых к вторжению, но на самом деле Кремль использует это для других целей

Фото: AFP

Пойдет ли Путин войной после выборов в Украине: генерал дал прогноз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d2d/bd4/5c7d2dbd401be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d2d/bd4/5c7d2dbd401be.jpg 2019-03-06T05:12:00+02:00 Политика У границ Украины огромное количество войск, готовых к вторжению, но на самом деле Кремль использует это для других целей

Угроза полномасштабной войны все еще сохраняется, однако президент РФ Владимир Путин вряд ли на это пойдет даже в случае проигрыша пророссийских кандидатов на выборах. Огромное войско у границ Украины он собрал для запугивания украинцев и Европы.

Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Он считает, что руководство страны должно регулярно озвучивать народу опасность масштабного военного вторжения РФ с целью мобилизации общества. Он дал прогноз, стоит ли ждать большой войны, если Путин "проиграет" на выборах в Украине.

"До завершения президентских и парламентских выборов Путин не будет принимать никаких мер ни по выполнению Минских договоренностей, ни навстречу урегулированию ситуации на востоке Украины и в Крыму. А вот после выборов – посмотрим. Я не думаю, что победа украинских сил на президентских и парламентских выборах в Украине (а я в нее верю) побудит Путина к какой-то широкомасштабной агрессии. Но такая угроза есть. Россия стягивает войска с единственной целью – запугать украинское общество и Европу, продемонстрировать свои военные мускулы и каким-то образом повлиять на украинский электорат", – сказал Богдан.

Читайте также Турчинов объяснил, почему Путин не захватил Украину в 2014 году

На сегодняшний день военно-технический, профессиональный и моральный потенциал украинских вооруженных сил существенно возрос, а Запад готов включиться в случае полномасштабной войны. По его словам, Путин понимает это.

"Все очевиднее становится, что Запад в случае массированной агрессии не будет стоять в стороне. Ротационные рейды кораблей НАТО в Одессу и Черное море, наблюдения разведывательных летательных аппаратов в ареале Черного моря ярко свидетельствуют, что Запад уже понял силу угрозы со стороны России и не допустит эскалации напряжения в Черноморском регионе и в Украине. Россия постепенно загнала себя в тупик своими агрессивными действиями, в том числе и в Украине. Они поняли, что здесь им особо ничего не удастся. Поэтому они блефуют, пускают пыль в лицо и надувают щеки (пугая войсками у границ). Информационно-психологическими атаками Россия пытается ввести в заблуждение мировое сообщество, свое общество и как-то повлиять на украинский электорат", – подчеркнул генерал.

Отметим, что вблизи украинской границе Россия сосредоточила огромное количество войск, о чем, конечно же, известно украинскому военному командованию. Так, начальник Генерального штаба Виктор Муженко отмечал, что угроза российского вторжения сегодня самая высокая с 2014 года. Спутниковые снимки доказывают, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной, отметил он. По его данным, с середины сентября более чем в два раза увеличилось количество танков на расстоянии в 18 км от украинской границы.

В свою очередь командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что Украина готова отразить наступление России. Он напомнил, что у России только на Донбассе более 400 танков, однако у украинской армии появилось современное высокоточное оружие.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пойдет ли Путин войной после выборов в Украине: генерал дал прогноз". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.