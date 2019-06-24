Первый месяц работы Зеленского: что сделал президент

Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины 30 мая

Месяц президентства. Прошли первые тридцать дней Владимира Зеленского на высокой государственной должности. Накануне и в Париже, и в Берлине, он в очередной раз получил заверения в беспрекословной поддержке как курса реформ в Украине, так и продолжения санкций против России. Хотя, сама страна-агрессор готовится к возвращению в ПАСЕ, и некоторые европейские страны, похоже, этому рады. Федерация ничего не хочет слышать о сбитом ее ракетой малайзийском Боинге в 14-м, несмотря на доказательства, и продолжает откровенно саботировать Минск.

В тот день в Берлине была жара. Торжества на открытом воздухе едва не добили канцлера. Ее дрожь стала поводом для обсуждения в мировых СМИ состояния здоровья самой влиятельной женщины Европы.

Впрочем, уже на пресс-конференции Ангела Меркель все объяснила. Это было обезвоживания. Она попила воды и все прошло. За ее долгую политическую жизнь на одном посту – это уже 4-й украинский президент, с которым фрау приходится иметь дело. По традиции последних лет, обсудили санкции против Российской Федерации, Минские соглашения и российский газ.

"Я сказала президенту России, что для меня вопрос транзита через Украину является жизненно важным", – отметила Меркель.

"Сейчас мы ведем переговоры и в ближайшее время, я уверен, мы договоримся и никто Украине не будет извините за такое слово "выкручивать руки", – заявил президент Зеленский.

Физически руки на таких встречах действительно не заламывают, впрочем, зондируют почву, пряча за дипломатическим формулировками собственные интересы. Яркий пример – совместная пресс-конференция Эмануэля Макрона и Владимира Зеленского. Париж был первой остановкой в ​​этом евротурне украинского президента. Внешне – французский лидер сама доброжелательность. Также доброжелательно он и заявил о готовности Киева договариваться с глазу на глаз с сепаратистами. Зеленскому пришлось опровергать.

"Мне кажется, что здесь сейчас небольшая ошибка. Мы не готовы к диалогу с сепаратистами. Именно так, я услышал перевод (показывает наушник). Мы готовы действовать в Минском формате, мы готовы в Минском формате продолжать отношения, мы готовы прекратить огонь", -заявил он.

То, что на Западе распространены настроения оставить Украину один на один с Россией, Донбассом, Крымом – давно не секрет. И как бы так сделать, чтобы вытолкнуть официальный Киев на прямые переговоры с самопровозглашенными на Востоке формированиями - похоже, в последнее время, главный вопрос для части европейских политиков.

"Я не верю в трудности перевода на высшем уровне. Так не бывает. Это известный дипломатический прием, когда во время брифинга, где люди говорят каждый на языке своего государства, такие тонкости перевода себя проявляют и, если на это не обратить внимание, то эта позиция достаточно оперативно распространяется в медиа и находит соответствующую реакцию", – говорит политолог Евгений Магда.

Пока план не срабатывает, коллективный Запад вынужден демонстрировать свою готовность к возобновлению переговоров в нормандском формате. Об этом заявили и в Париже, и в Берлине. В Москве сделали вид, что ничего не слышали.

"Россия в этом не заинтересована. Лавров и Путин всячески подчеркивают, что пока Украина не пойдет на уступки, никакого нормандского формата не будет. Тот же Европейский Союз, по моему мнению, он хочет одновременно и урегулировать конфликт, и сохранить лицо, то есть говорить, что они за ценности и что это решение Украины идти на какой-то переговорный процесс, но они забывают, что есть более 13000 погибших и более 300 000 людей, которые воевали", – убежден эксперт.

Обстрелы, раненые и убитые – такая фронтовая реальность состоянием и на сейчас. Каждые сутки в зоне Операции объединенных сил фиксируют новые потери. Только за последние двое суток, со стороны подконтрольных России районов Донбасса позиции украинской армии обстреливали почти шестьдесят раз.

Представитель Украины Леонид Кучма на минувшей неделе заявил, что работа в Минской контактной группе должна быть дорогой с двусторонним движением, а процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. В прошлую среду результатов после встречи в Минске не было никаких – ни о перемирии, ни о разведении войск.

Вывод до боли прост – дорога с двусторонним движением заблокирована Москвой. Кремль будет ждать результатов парламентских выборов, как до этого ждал президентских.

"Это будет имитация процесса. Минимум до середины августа, когда окончательно сформируется ландшафт парламентско-президентский, парламентско-правительственный, вот тогда какие-то будут решения либо в одну, либо в другую сторону", – говорит политолог Вадим Карасев.

Между тем, сам Путин на традиционной раз в полгода прямой линии с гражданами намекнул на возможность обмена пленными. Но даже для намека формулировка слишком замысловатая.

"Прежде чем решать вопросы, должны подумать о том, как будет решена судьба тех людей, которые нам не безразличны, в том числе граждан Российской Федерации, находящихся в аналогичных ситуациях в Украине", – заявил он.

Но если чудо таки произойдет и Россия отпустит хотя бы кого-то из пленников, то сделает она это ближе к выборам и исключительно под одну политическую силу, которая открыто выступает за восстановление дружбы с Федерацией.

Ну а пока Федерация только пополняет обменный фонд. И штампует приговоры. По длине сроков и абсурдности обвинений они тождественны приговору Олегу Сенцов. Пятерых крымских татар отправили в минувший вторник за решетку на срок от 12 до 17 лет. За участие в организации Хизб ут-Тахрир, разрешенной в Украине, и запрещенной в России.

По обвинению в терроризме сейчас за решеткой около шестидесяти крымских татар. Правозащитники признают их политзаключенными.

"В результате оккупации, о которой они не просили, они оказались преступниками. Это целенаправленный инструмент преследования крымских татар, потенциально или реально не лояльной части населения Крыма" – отмечает Сергей Давидис, правозащитник центра "Мемориал".

А следователи в Нидерландах четвертый год подряд время от времени выходят к прессе и крайне дозировано предоставляют информацию по расследованию сбивания малазийского Боинга в июле 2014-го. Тогда погибли 298 человек. Сейчас международная следственная группа решилась назвать имена тех, кого и так все знали.

"Мы выдаем международные ордеры на арест четырех человек, которым будет предъявлено обвинение. Они также будут объявлены в национальный и международный розыск. Это Игорь Гиркин, Сергей Дубински, Олег Пулатов и Леонид Харченко", – заявил Вилберт Паулисен, председатель Национальной полиции Нидерландов.

Стрелков-Гиркин в июле 14-го – так называемый министр обороны так называемой "ДНР". Сергей Дубинский, или "Хмурый", – глава разведки боевиков и ветеран российской разведки. Олег Пулатов, позывной Гюрза – подполковник запаса российских воздушно-десантных войск. И украинец Леонид Харченко – полевой командир боевиков. Он скрывается на оккупированной территории. Всего в сбивания самолета в рамках материалов уголовного производства установлено около ста человек, причастных так или иначе к этому теракту. Суд над первыми четырьмя подозреваемыми начнется в марте следующего года. Россия с международной следственной группой сотрудничать – отказывается.

Ранее 19 июня в очередном докладе исследовательской организации Bellingcat отмечалось, что непосредственную ответственность за крушение MH17 несут как минимум девять человек – российских военнослужащих и членов так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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