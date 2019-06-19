Авиакатастрофа MH17: имена подозреваемых названы официально
Озвучены данные трех россиян и одного украинца
Совместная следственная группа, расследующая авиакатастрофу пассажирского рейса MH17, сбитого над Донбассом в 17 июля 2014 года, назвала имена четырех подозреваемых.
Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
Ранее 19 июня в очередном докладе исследовательской организации Bellingcat отмечалось, что непосредственную ответственность за крушение MH17 несут как минимум девять человек – российских военнослужащих и членов так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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