Первый визит во время пандемии: к Зеленскому приедет президент Швейцарии

Весной, когда пандемия была в самом разгаре, мировые лидеры никуда не ездили с визитами

Первый иностранный визит в Украину после пика пандемии коронавируса в мире совершит президент Швейцарии Симонетта Соммаруга, которая должна была прилететь еще в марте. Она приедет в Киев 20-23 июля. А вот зарубежный визит украинского лидера Владимира Зеленского стоит ожидать не раньше осени. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, швейцарский лидер также посетит несколько регионов Украины и будет в нашей стране три дня.

"Первый визит после пандемии иностранного лидера в Украину состоится 20-23 июля – это будет визит президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги. Это будет государственный визит, который на таком уровне состоится впервые. Планируется, что кроме Киева, она также посетит несколько регионов Украины", – сказал Жовква и добавил, что летом возможны еще один-два визита лидеров других государств в Украину.

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Что касается визитов Зеленского за границу, то это не раньше осени.

"Опять же, если позволит пандемическая ситуация. Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре-октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов", – подчеркнул замглавы ОПУ.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте из-за разбушевавшегося в Европе коронавируса сорвались визиты в Украину президента Литвы Гитанаса Науседы и президента Грузии Саломе Зурабишвили. Всего весной коронавирус сорвал пять важных визитов в Украину.

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