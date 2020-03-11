Президент Швейцарии летит в Украину: что будут обсуждать

В этом месяце в Украину прибудет с первым официальным визитом президент Швейцарии Симонетта Соммаруга, чья страна приветствовала обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными территориями Донбасса.
Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, который на этой неделе посетил Швейцарию и провел встречи с местными высокопоставленными чиновниками, включая и Соммаругу.
"Мы ожидаем визит президента Швейцарской конфедерации", – сказал он 10 марта в эфире одного из украинских телеканалов.
По словам Разумкова, швейцарский президент проведет в Киеве ряд встреч, на которых обсудит программу сотрудничества в 2020-2023 годах.
Ссылаясь на коммюнике посольства Швейцарии, "Европейская правда" сообщает, что Соммаруга планирует прилететь в Киев 24 марта с трехдневным визитом, в ходе которого у нее запланированы встречи с украинскими СМИ и неправительственными организациями. О переговорах с руководством страны информации пока что нет.
Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский уже встречался с Симонеттой Соммаругой – на январском Всемирном экономическом форуме в Давосе они обсудили мирное урегулирование на Донбассе и расширение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Напомним, во время визита Разумкова в Швейцарию власти страны обещали финансово помочь Киеву с реформой децентрализации.
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