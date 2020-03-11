Президент Швейцарии летит в Украину: что будут обсуждать

Визит в Киев станет для Симонетты Соммаруги первым с момента назначения на должность

В этом месяце в Украину прибудет с первым официальным визитом президент Швейцарии Симонетта Соммаруга, чья страна приветствовала обмен удерживаемыми лицами между Украиной и оккупированными территориями Донбасса.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, который на этой неделе посетил Швейцарию и провел встречи с местными высокопоставленными чиновниками, включая и Соммаругу.

"Мы ожидаем визит президента Швейцарской конфедерации", – сказал он 10 марта в эфире одного из украинских телеканалов.

Реклама

По словам Разумкова, швейцарский президент проведет в Киеве ряд встреч, на которых обсудит программу сотрудничества в 2020-2023 годах.

Ссылаясь на коммюнике посольства Швейцарии, "Европейская правда" сообщает, что Соммаруга планирует прилететь в Киев 24 марта с трехдневным визитом, в ходе которого у нее запланированы встречи с украинскими СМИ и неправительственными организациями. О переговорах с руководством страны информации пока что нет.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский уже встречался с Симонеттой Соммаругой – на январском Всемирном экономическом форуме в Давосе они обсудили мирное урегулирование на Донбассе и расширение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга / Фото: Офис Президента Украины

Напомним, во время визита Разумкова в Швейцарию власти страны обещали финансово помочь Киеву с реформой децентрализации.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама