Песков: Тема Крыма будет закрыта и после выборов в Украине

Вопрос возвращения украинского полуострова даже не подлежит обсуждению, заявляют в Кремле

Фото: сайт Кремля

Песков: Тема Крыма будет закрыта и после выборов в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f7c/ddb/5c8f7cddbf4b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f7c/ddb/5c8f7cddbf4b9.jpg 2019-04-01T14:10:21+03:00 Политика Вопрос возвращения украинского полуострова даже не подлежит обсуждению, заявляют в Кремле

Кто ни стал президентом Украины по итогам выборов, Москва не намерена обсуждать вопрос возвращения оккупированного Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Мало того, в Кремле продолжают отказывать признать незаконность аннексии украинского полуострова.

"Что касается упоминания Крыма в этом контексте (обсуждение после выборов в Украине – ред.), мы также считаем недопустимым. Ибо тема Крыма вообще не подлежит обсуждению. Это тема, которая закрыта раз и навсегда. Тем более слова "оккупация" или "аннексия" абсолютно не применимы ни де-факто, ни де-юре к Крыму. (Все произошедшее в Крыму – ред.) было сделано в строгом соответствии с законодательством Украины и на основе международного права", – заявил Песков.

Отметим, что вчера, 31 марта, жители Крыма выезжали на материковую Украину для участия в голосовании на выборах. Однако это не обошлось без контроля оккупантов: на админгранице осуществлялся опрос граждан, которые следуют на материк; у них спрашивали о цели поездки, связано ли это с избирательным процессом. Читайте подробней, как голосовали жители аннексированного Крыма.

В то же время сегодня Песков назвал условия по Донбассу для будущего президента Украины. По его словам, вопрос урегулирования конфликта находится в плоскости Минских соглашений. Он также ответил на заявления кандидатов в президенты о возвращении оккупированных территорий.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т. н. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. А вот тот же Аксенов признал, что захватом Крыма руководил лично Путин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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