Как голосовали жители аннексированного Крыма на выборах президента Украины

Крымчане утверждают: выборы президента для них важны

Как голосовали жители аннексированного Крыма на выборах президента Украины 2019-03-31T22:48:41+03:00 Крым Крымчане утверждают: выборы президента для них важны

Из почти пяти тысяч избирателей, проживающих на территории аннексированного Крыму и решили проголосовать, 370 зарегистрировались на выборах в Херсонской области. Кроме самого областного центра, голосовали в ближайших к условной административной границе районах – в Геническом, Чаплынском и городе Каланчак. Были ли препятствия в пересечении границы – узнаем у корреспондентки "Сегодня" Анжелы Слободян.

Александр просит не показывать лицо. Приехал на голосование с аннексированного Крыма и хочет безопасно вернуться домой.

"Проголосовать за Украину, чтобы она жила, чтоб возрождалась. Решили ехать уже давно. Для нас это не экспромт, а осознанно принятое решение. Мы смотрим телевидение только украинское, российское я вообще не смотрю, я не отравленный", – признается крымчанин Александр.

Избиратели из Крыма зарегистрировались в Херсонской области – голосовали в областном центре, в Геническом, Чаплынском районах и Каланчаке.

"С 8:00 часов утра на КПВВ Каланчак стоит автомобиль, который дежурит и подвозит граждан", – говорит председатель Каланчакской райадминистрации Олег Онуце.

"Есть люди, которым надо ехать 300 км, есть кому и 400 км ехать. Поэтому наш участок работу направил на то, чтобы в первую очередь обращать внимание на людей, которые будут приезжать из Крыма", – объясняет председатель участковой комиссии Ирина Крючкова.

Преград при выезде с полуострова на материковую Украину не было, – говорят крымчане. Спрашивали только, куда и с какой целью направляются.

"Препятствий не было, но могут быть придирчивые проверки на обратном пути. Допытывались таки на границе, куда едем, с какой целью. Никто не говорил, что едем на выборы. Говорили, что так – в гости", – признается жительница Ялты Нина.

"Мы получили информацию о том, что сотрудники ФСБ России осуществляют опрос граждан – будут ли они принимать участие в голосовании и за какого кандидата будут отдавать свой голос", – рассказывает помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.

Крымчане утверждают: выборы президента для них важны.

"Хочу, чтобы вектор движения Украины сохранился, чтобы мы отрывались дальше и дальше от империи, а начинания, которые начались, не были потеряны", – говорит жительница Ялты Нина.

"Я некоторым образом оторван от общества, которое меня окружало. Ну, так сложилось. Разные у нас позиции, как оказалось. Я потерял друзей многих", – признается крымчанин Александр.

Он надеется, что они вернутся. Вместе с независимой Украиной.

Напомним, в Украине завершилось голосование на выборах президента Украины. В 20:00 по всей стране закрылись избирательные участки. А социологи обнародовали экзитполы.

По предварительным данным Национального экзитпола, по состоянию на 18:00 наибольшую поддержку избирателей – 30,4% – получил Владимир Зеленский. Также, по данным экзитпола, во второй тур выходит действующий президент Петр Порошенко, за которого проголосовали 17,8% избирателей. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, получившая 14,2% голосов.

Далее по предпочтениям граждан расположились Юрий Бойко (9,8%), Анатолий Гриценко (7,1%), Игорь Смешко (6,4%), Олег Ляшко (4,8%), Александр Вилкул (4%) и Руслан Кошулинский (1,8%). Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Также смотрите спецвыпуск "Сегодня" на телеканале "Украина" в 23:00. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник , 1 апреля, читайте итоговый материал.

Кроме того, ранее "Сегодня" вспомнили итоги выборов президента в прошлые годы – какими были рекордные явки и результаты.

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