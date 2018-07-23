Пионтковский: У Путина осталась последняя ставка по Украине

23 Июля 2018, 13:48

России не нужен Донбасс – планы у Путина гораздо более глобальные, считает российский политолог

Путин задумал новый план по Украине. Фото: AFP
Путин задумал новый план по Украине. Фото: AFP

Украине не стоит бояться "референдума", который якобы предложил президент РФ Владимир Путин, так как в Москве не нужен Донбасс, а только вся Украина. Поэтому в ближайший год Россия попытается сильно вмешаться в украинские выборы и получить лояльную власть – это последний вариант Кремля.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" российский политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, инициатива Путина по референдуму "не опасна, так как уже мертва". Он уверен, что самый опасный момент для нашей страны был в 20154-2016 гг., когда Запад давил на Киев с требованием изменить Конституцию для федерализации страны: тогда Кремль хотел впихнуть Украине т.н. "Л/ДНР", чтоб разлагать Украину изнутри.

Эксперт уверен, что Москве не нужен Донбасс – в планах вся Украина, а для этого россиянам нужна послушная власть в Киеве.

"Опасны не игры Путина с Донбассом – сейчас его ставка больше. Ему Донбасс никогда не был нужен, ему вся Украина нужна. В этом же и состоит суть его агрессии. Поэтому нужно опасаться не инициатив с Донбассом, а активнейшего участия в избирательной кампании во всех смыслах. В том числе, в поддержке определенных кандидатов. Попытка поддержки промосковских кандидатов будет просто громадной", – уверен Пионтковский.

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Российский политолог считает, что будущие украинские выборы в 2019 году – это последний шанс для Путина ухватиться за Украину.

"Это последняя ставка Путина. Первые две провалились. Первая, напомню, была "Новороссия", то есть попытка поднять волнения в 12 областях, чтобы расчленить Украину. Когда это провалилось, он придумал идею втолкнуть "ДНР" и "ЛНР" в Украину. Но и этого добиться не удалось. А сейчас будет третья попытка – попробовать взять власть в Украине целиком, в процессе избирательной кампании", – пояснил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко говорил о возможном вмешательстве России в украинские выборы. Глава государства отметил, что Россия использует также "огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях".

В то же время координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал, что после провала военных планов в Украине Москва решила зайти с другой стороны, и у Путина поставили новую задачу по Украине. Российские эксперты должны провести исследование на предмет возможности "стимулирования волеизъявления" украинцев, проживающих в ОРДЛО и РФ, в поддержку нужного Москве кандидата на президентских выборах в Украине в 2019 году.
Россия, выборы, Путин, Донбасс, референдум, Пионтковский

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