У Путина поставили новую задачу по Украине: Тымчук раскрыл коварные планы Кремля

Военные планы Москвы в Украине провалились, и теперь решили зайти с другой стороны

Россия готовится вмешаться в выборы в Украине и уже отдала соответствующее распоряжение начать активную подготовку к "работе" с украинцами на оккупированных территориях и в самой РФ. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, Кремль поставил задачу перед политтехнологами Российского института стратегических исследований провести исследование на предмет возможности "стимулирования волеизъявления" украинцев, проживающих в ОРДЛО и РФ, в поддержку нужного Москве кандидата на президентских выборах в Украине в 2019 году.

"В связи с этим, командой А.Чеснакова (политолога, директора Центра политической конъюнктуры, который будет руководить этим процессом – ред.) разрабатываются схемы "избирательной мобилизации" граждан Украины в ОРДЛО и РФ включительно с финансовым и транспортным обеспечением для тех пророссийски настроенных украинских граждан, которые будут голосовать на президентских выборах. Российская сторона рассчитывает организовать "управляемое голосование" в РФ, параллельно проводя активную "предвыборную работу" в Украине. В последнем случае, по предварительным оценкам, Кремль рассчитывает на поддержку не менее двух миллионов пророссийско ориентированных и чувствительных к кремлевской пропаганде граждан Украины", – пишет Тымчук.

Он отметил, что Кремлю будет достаточно тех украинцев, которых, по их расчетам, можно "мобилизовать" – это позволит "кремлевскому кандидату" выйти во второй туры президентской гонки и в дальнейшем победить.

Ранее президент Украины Петр Порошенко говорил о возможном вмешательстве России в украинские выборы. Глава государства отметил, что Россия использует также "огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях".

В свою очередь, государственный секретарь Мининформполитики Артем Биденко заявлял, что у Министерства информационной политики нет ресурсов для борьбы с российской пропагандой.