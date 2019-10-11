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План действий по членству в НАТО для Украины: Порошенко летит в Лондон

11 октября, 12:40

Петр Порошенко примет участие в заседании комитета по вопросам обороны и безопасности

Пятый президент Украины и председатель политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко совершит визит в Лондон (Великобритания) для участия в мероприятиях в рамках Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса, которая состоится в 12-14 октября.

Петр Порошенко примет участие в заседании комитета по вопросам обороны и безопасности. Среди прочего, будет подниматься вопрос о перспективах Плана действий по членству в НАТО для Украины.

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Программой визита Петра Порошенко в Лондон также предусмотрен ряд встреч с участниками Парламентской Ассамблеи и руководством Североатлантического альянса.

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Пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко в интервью новостям "Сегодня" заявил, что в декабре 2019 на саммите НАТО Украина должна подписать условия предоставления ПДЧ.

Напомним, в интервью сайту "Сегодня" бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечал, что главные условия членства Украины в НАТО – это политическая воля стран-членов Альянса и проведение Киевом соответствующих реформ.

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Великобритания НАТО Лондон Порошенко Расмуссен генсек Петр Порошенко

Источник: Сегодня

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