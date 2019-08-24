"В декабре на саммите НАТО мы должны подписать условия предоставления Украине ПДЧ": интервью с Петром Порошенко

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Сегодня, 24 августа независимому украинскому государству исполняется ровно 28 лет. Все чаще и громче звучат вопросы о том, куда мы движемся, когда закончится война и есть ли у Украины шанс стать действительно богатой и успешной страной? Специально ко Дню независимости в рамках совместного проекта "Формула независимости" сайт "Сегодня" и телеканал "Украина" все эти вопросы задал бывшим украинским президентам. В частности, пятый президент Петр Порошенко считает, что бумаги Будапештского меморандума не защитили Украину, а гарантировать безопасность, суверенитет и территориальную целостность сегодня может только членство в НАТО.

- Независимой Украине уже 28 лет. Для человека это как раз возраст становления, как и для молодой демократии. Однако на нашу судьбу за эти 28 лет выпало немало испытаний, а шесть лет назад добавилась еще и война. Был ли у нас хоть один шанс ее избежать?

- Во-первых, очень трудно в Европе найти страну, которая бы прошла через такой ​​ряд испытаний. Это очень тяжелые экзамены для любого государства, в том числе и для Украины. Во-вторых, я твердо убежден, что этот шанс был, и этим шансом воспользовались другие государства сразу после распада Советского Союза и исчезновения Варшавского договора. Уже на развалинах возник ряд стран, которые для себя четко определили европейский путь, подали заявку на вступление в НАТО и ЕС. Это такие страны, как Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, сразу же это были страны Балтии – Эстония, Латвия, Литва. Во вторую очередь это были Болгария и Румыния, где происходили несколько схожие процессы. Однако они определились, где их место.

К сожалению, в Украине были очень активные процессы решающего влияния России, которая пыталась не выпустить Украину из так называемой своей зоны влияния. Несколько шансов Украина имела в начале 90-х и в 2008 году, но не хватило ни внутренней решимости, ни внешней поддержки. В частности, все это и привело к тому, что мы сейчас видим – платится очень высокая цена только за само право на существование государства, за независимость. И тем более, если заплачена такая высокая цена, мы должны ценить свободу, независимость и государственность Украины.

- Что для Вас лично "формула независимости"? Как бы вы ее охарактеризовали?

- Кто-то может сказать, что это просто воля и свобода. Я могу сказать, что этого недостаточно. Надо подходить с государственных позиций, а не только с позиций народа и нации. И когда мы говорим о формуле, безусловно, мы должны создать государственные институты. Потому что Украина имеет фантастический народ, свободолюбивый, мудрый, решительный, очень европейский, кстати. Однако, Украина имеет неразвитую государственную структуру. Часто-густо украинцы не уважают государство. И это проблема.

Во время пятилетней каденции я пытался сделать все возможное, чтобы мы создали эти государственные институты, и они пользовались уважением со стороны народа. Безусловно, эта формула очень хорошо известна – это армия, язык и вера. Это фундамент государственности для любой нации. Но для Украины это имеет очень большое значение. Достаточно ли этого? Нет, потому что чрезвычайно важны еще эффективная экономика и верховенство права. Но без армии, языка и веры государство существовать не может. Я горжусь тем, что не просто созданы эти институты и фундамент. Украинская армия пользуется чрезвычайно высоким уровнем поддержки и доверия со стороны украинского общества. Украинская церковь сегодня выступает мощным объединителем – цементом, если хотите, нации и государства. И украинский язык играет чрезвычайно важную функцию для развития и интеграции государства и украинского народа в единое целое.

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К сожалению, эти изменения не являются необратимыми. К сожалению, сейчас огромное количество атак, в том числе и со стороны государства-агрессора в информационном пространстве. Все это элементы гибридной войны. Происходят атаки на армию. В условиях, когда отменяются парады, снижается уровень социальной защищенности украинских военнослужащих, фактически идет атака на занижение роли украинского воина и украинской армии, чего мы точно не допустим. Это чрезвычайно опасно. Атака на украинскую церковь, потому что, к сожалению, вы же видите, что к этому уже присоединились правоохранительные и судебные органы. Делается попытка отменить регистрацию Православной церкви Украины. Этого точно нельзя допустить. И идет атака на язык. Уже озвучиваются планы отменить квоты, закон о языке, ввести, пока в отдельных регионах, второй официальный язык. Это будет иметь разрушительные последствия для государства.

Поэтому мы должны твердо защищать эти позиции. Но я оптимист и утверждаю, что определенные изменения уже приобрели очень важный характер. Знаете, какое самое главное изменение? Уровень поддержки интеграции Украины в НАТО вырос до 58%, а в ЕС – почти до 70%. И если такие изменения произошли в обществе, никому уже не будет позволено остановить этот путь развития страны вперед.

- Следующий вопрос как раз об этом. Последние соцопросы показывают, что подавляющее большинство украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО. Однако, мы же слышим заявления бывших высокопоставленных чиновников Альянса, что пока идет война с Россией, Украина не станет членом НАТО и даже не сможет получить ПДЧ.

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- Никто, кроме России, не утверждал, что Украина не вступит в НАТО. Я участвовал в нескольких саммитах НАТО на высшем уровне. Я лично проводил переговоры со всеми руководителями государств и правительств стран-членов НАТО. Ни от одной страны я не услышал ни одного предостережения или возражения относительно права Украины быть членом НАТО. И знаете почему? Не только потому, что они действуют в интересах Украины. Они действуют в интересах своих стран, потому что мощная и сильная Украина, которая на восточном фланге НАТО будет защищать безопасность Европы и мира, – это прямой интерес каждой страны-члена НАТО. И тогда все утверждали, в том числе и на закрытых заседаниях, что мы не допустим, чтобы разрешение на вступление Украины в НАТО давала Россия или любая другая страна. Сегодня это в первую очередь внутреннее дело Украины. Если Украина стремится быть членом НАТО, и мы подчеркиваем это с 2008 года, с Бухарестского саммита, двери НАТО открыты для Украины. Все страны-члены НАТО на сегодняшний день поддерживают это. Поэтому нам не надо терять времени, надо выполнять свою домашнюю работу. И заключается она в том, что уже в декабре на саммите НАТО в Лондоне мы должны подписать условия предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

- Вы думаете, это реально?

- Я никогда не занимаюсь нереальными проектами. Я твердо убежден, что это не просто реально – это безальтернативно. Другим способом стратегическую безопасность нашего государства и нашего народа обеспечить просто невозможно. И очень хорошо, что львиная доля украинцев сегодня твердо и четко это понимают.

- Как заставить гарантов нашего суверенитета и территориальной целостности выполнять взятые на себя обязательства? Считаете ли Вы Будапештский меморандум ошибкой?

- Слушайте, речь не о моем мнении. Речь о том, как это работает на практике. Скажите, пожалуйста, бумаги Будапештского меморандума защитили жизнь хоть одного украинца? Бумаги Будапештского меморандума защитили хоть один квадратный метр украинской земли? Сохранили ли бумаги Будапештского меморандума нашу государственность? Сами себе ответьте на эти вопросы. И существует ли в мире любая другая форма обеспечения суверенитета и территориальной целостности любого государства, чем членство в НАТО? Хочу напомнить, что агрессия Российской Федерации на Донбассе и незаконная аннексия Крыма разрушили всю послевоенную систему безопасности, которая базировалась на одноголосности пяти постоянных членов Совета безопасности ООН. Следовательно, ни Будапештский меморандум, ни Совет безопасности ООН, ни какие-либо другие формы на сегодняшний день не являются гарантией безопасности. И единственным средством обеспечения безопасности является членство в НАТО. За 70 лет существования Альянса ни на одну страну-члена Альянса не было нападения. Поэтому отбросьте все мифы, потому что безопасность страны – это ответственная, настойчивая и очень профессиональная работа. Я пытался ее делать все пять лет и буду продолжать ее делать в любом качестве. Потому что речь идет не о политических соревнованиях, а о безопасности существования нашего государства.

- Что ждет Минский и Нормандский процессы? Возможна ли их трансформация и при каких условиях? Ведь, как мы знаем, комплекс мер по выполнению Минских соглашений утвержден решением Совета безопасности ООН.

- Во-первых, не существует Минского и Нормандского формата. Формат только один – Нормандский. Подписан он президентом Порошенко в июне 2014 года в Нормандии с участием президента Франции, канцлера Германии и президента России. И на сегодняшний день только Нормандский формат четко констатирует, что Россия является не посредником, не гарантом... Статус России четко определен – это страна-агрессор. И Россия для реализации Минских договоренностей должна сделать только одно – выполнить то, что записано в Минске. А именно: вывести войска, разоружить незаконные вооруженные формирования, передать под контроль неконтролируемый участок российско-украинской границы, вывести оружие и создать мир для политического процесса проведения местных выборов, которые позволят вернуть Донбасс Украине, а Украину – Донбассу.

Можно ли трансформировать этот формат? Можно. Но трансформация формата ни в коем случае не должна привести к тому, чего хочет Россия. Украина не должна дать себя обмануть. Потому что если в результате этих трансформаций кто-то попытается начать с чистого листа, освободить Россию от тех обязательств, которые она взяла на себя во время переговоров с Украиной, и обеспечить выполнение тех пунктов, о которых я сказал, то это приведет просто к одному – с России снимут санкции, Россия выйдет из обязательств, а Донбасс останется в той или иной форме оккупации, где украинский суверенитет, украинская власть, украинская политическая свобода не будет влиять на то, что происходит на Донбассе. Это интерес России. Та же позиция, и мы не имеем права это разделять, касается и необходимости освобождения Крыма.

- Можно ли усилить Нормандский формат участием США и Великобритании?

- Хочу отметить, что с первого дня этих переговоров, с июня 2014 года, Соединенные Штаты были их активным участником. Перед и после каждой встречи позиция Украины, Германии и Франции координировалась с США. По моей просьбе руководство США назначило блестящего дипломата, бывшего посла США в НАТО, hard working – очень работоспособного и талантливого человека, который имеет уникальную способность проводить переговоры. Его имя Курт Волкер. На каждой встрече сегодня он является постоянным участником. Если все будут способны обеспечить прямое участие президента Трампа в этих переговорах, я не возражаю. Но мы ни в коем случае не можем допустить, чтобы Украина сама без участия США, Германии и Франции, без ЕС и мировой солидарности, которую я создал в поддержку Украины, договорилась с Путиным. Потому что это серьезное ослабление переговорных позиций Украины. И мы этого точно допустить не можем.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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