"Следующим шагом может стать партнерский статус Украины в НАТО": интервью с Андерсом Фог Расмуссеном

Не стоит так фокусироваться на получении ПДЧ. План действий по членству никогда не был гарантией

Андрес Фог Расмуссен / Фото: Flickr

Украина представит НАТО проект новой Стратегии национальной безопасности для получения рекомендаций и предложений. Об этом заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на встрече с представителями Альянса в штаб-квартире НАТО. Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что стратегическая цель реформы украинской армии, которая закреплена в Конституции, – это готовность ко вступлению в НАТО. О неизменности курса не раз говорил и президент Владимир Зеленский.

Однако, заявления представителей нового парламента и правительства говорят о более прагматичном подходе. Украина не будет стучаться в закрытую дверь, чтобы услышать отказ, так как консенсуса среди стран-членов Альянса ни по Украине, ни по Грузии нет. Накануне 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской стратегии (YES) сайт "Сегодня" расспросил у бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о перспективах вступления Украины в НАТО и других возможных вариантах сотрудничества с Альянсом, пока страны-члены не придут к единому мнению о принятии Украины.

- После досрочных выборов новый созыв Верховной Рады, наконец, сформировал новое правительство. И одно из первых заявлений нового вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции было как раз о НАТО. Дмитрий Кулеба сказал: "Мы не должны стоять, стучать в закрытые двери и умолять "возьмите нас". Вам не кажется, что это как раз то, чего хочет слышать Россия?

- Очевидно, что Россия не хочет видеть хороших отношений между Украиной и НАТО. Мы это знаем. Но, позвольте мне подчеркнуть, не России это решать. И я знаю, что как НАТО, так и ЕС будут уважать любое решение Украины. Если Украина продолжит евроатлантический курс и захочет улучшить и углубить свои отношения с НАТО, мы можем это сделать. Есть Комиссия Украина-НАТО, в рамках которой мы можем продолжать реформы. А долгосрочная цель, по моему мнению, должна заключаться во вступлении Украины в НАТО, если сама Украина этого хочет.

- В то же время бывший госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что в ближайшее время Украина даже не сможет получить ПДЧ, не говоря уже о вступлении в НАТО, из-за отсутствия консенсуса по этому вопросу среди стран-членов Альянса.

- На данный момент трудно достичь консенсуса по членству. Но мы и не говорим о членстве (Украины в НАТО – Авт.) прямо сейчас. Мы говорим о процессе. И я думаю следующим шагом может стать предложение Украине специального партнерского статуса, который называется Enhanced Partnership Opportunities (Партнерство расширенных возможностей – Авт.).

- Который есть у Грузии, Австралии, Финляндии, Иордании и Швеции.

- Да. Думаю, пришло время предложить это и Украине, чтобы шаг за шагом Украина выполняла необходимые критерии. А потом посмотрим. Возможно, ситуация изменится и через пару лет Украина сможет подать заявку на членство в НАТО. Кто знает? Но сейчас мы не обсуждаем членство. Мы говорим о шагах, которые нужно сделать к будущему членству.

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- Но, если я не ошибаюсь, "Партнерство расширенных возможностей" предлагают странам, которые не намерены вступать в НАТО.

- Нет, это неправда. Этот статус может быть, но он никак не влияет на перспективу будущего членства. Этот специальный статус предлагается странам, которые хотят особых отношений с НАТО. Грузия для этого выполнила необходимые критерии и получила такой статус. Я думаю, пришло время предложить такой же статус и Украине. И, опять-таки, не Кремлю решать, будет Альянс гарантировать такой статус Украине, или нет. Как раз на предстоящем саммите в Лондоне в декабре НАТО мог бы обсудить эту возможность. Знаю, что Альянс будет сосредоточен на 70-й годовщине своего основания. Но, в то же время, предоставление такого специального статуса Украине на юбилейном саммите могло бы стать сильным сигналом, как для Украины, так и для России.

- Может, нам, все-таки, стоит сосредоточиться на некой "дорожной карте", которая в последствии приведет Украину к получению ПДЧ?

- По моему мнению, не стоит так фокусироваться на получении ПДЧ. Потому что План действий по членству никогда не был гарантией, что страна получит членство в НАТО. В 2008 году мы это обсуждали. И тогда среди стран-членов НАТО не было консенсуса по предоставлению Украине и Грузии ПДЧ. Но взамен вы получили нечто большее – гарантию, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Альянс так решил в 2008 году на Бухарестском саммите. И это решение продолжает действовать. Именно об этой долгосрочной цели, которая была зафиксирована в 2008 году, я и говорю.

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- То есть, членство Украины в НАТО по-прежнему зависит от политической воли стран-членов.

- Есть два условия. Первое, вы правильно сказали, должен быть политический консенсус внутри НАТО. Но также есть еще один одинаково важный элемент – Украина должна выполнить необходимые критерии – провести необходимые реформы. И многое уже было сделано. Украинские Вооруженные силы постепенно достигли определенных стандартов, которые больше соответствуют стандартам НАТО. Новое правительство также поставило военных под гражданский контроль. Поэтому вы двигаетесь в правильном направлении. Конечно, когда заходит речь о борьбе с коррупцией и большей прозрачности, многое еще предстоит сделать. Но вы на правильном пути.

- Может, Украине стоит отказаться от вступления в ЕС и НАТО, и это станет сильным аргументом для России прекратить войну?

- Опять-таки, это Украине решать, когда и как вам подавать заявку на членство. С высоты моего опыта могу сказать, что когда я был премьер-министром Дании, затем генеральным секретарем НАТО, я столкнулся с двумя отношениями Украины к НАТО. Первое, когда я был премьер-министром, у вас было очень про-натовское движение. Затем Янукович был избран премьером и все это было поставлено на паузу.

- Украина была внеблоковой…

- Да. И потом, после того, как Порошенко был избран, Украина возобновила свое движение в НАТО. И мы (в НАТО – Авт.) восприняли эти отношения Украины к Альянсу. Поэтому, это вам решать. Но, я не думаю, что решение не стремиться и не вступать в НАТО вернут Донбасс и Крым Украине.

- Почему я задала такой вопрос. Глава парламентского комитета по иностранным делам заявил, что нужно дойти до дискуссии, когда россияне говорят о выводе американских инструкторов, а мы – о российских нерегулярных военных формированиях с оккупированных территорий.

- Это нереалистично. Единственный путь – это развернуть миротворческую миссию на Востоке Украины с сильным мандатом, чтобы контролировать украинско-российскую границу. Без этого вы не сможете проконтролировать вывод российских вооруженных формирований.

- Вы уже вспомнили о юбилейном саммите НАТО в декабре. С какими вызовами сейчас сталкивается Альянс? Россия, возможно, Китай?

Прежде всего, это, конечно же, Россия. От саммита я ожидаю подтверждения укрепления территориальной обороны Восточной Европы, чтобы предотвратить любую возможную российскую атаку на любою страну-члена НАТО. Китай, конечно же, еще один безопасностный вызов, который также будет обсуждаться. Терроризм – это также угроза, которая по-прежнему исходит с Юга. Поэтому, на Востоке – Россия, на Юге – терроризм, и в целом – Китай. Все это будет на повестке дня.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что Парламентская ассамблея НАТО не собирается возвращать Россию в свой состав.

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