План Зеленского: с чем Украина отправилась в Париж

Украинский лидер прибыл во Францию с рядом инициатив по Донбассу

REUTERS/Ian Langsdon, Alexey Nikolsky

Команда президента Владимира Зеленского и отечественный МИД только на прошлой неделе стали информировать широкую общественность, с чем украинская делегация едет в Париж на встречу "Нормандской четверки" . Что из себя представляет "план Зеленского" – об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

З декабря на конференции NATO Engages в Лондоне министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал сайту "Сегодня", что Украина едет в Париж с выполненным пакетом обязательств, а финальное коммюнике встречи рамочно согласовано, хотя и может измениться, смотря до чего договорятся лидеры.

То же самое сказал и советник президента Андрей Ермак , отвечая на вопросы корреспондента сайта "Сегодня" в Лондоне двумя днями позже. Но ответы Пристайко и Ермака на вопросы об особом статусе Донбасса и возможного изменения Конституции принципиально отличались.

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По словам главы МИД, обещанный Зеленским новый закон об особом статусе Донбасса (куда, по требованию россиян, должна быть вмонтирована "формула Штайнмайера". – Авт.) вряд ли будет принят. Мол, на это попросту нет времени. Поэтому, скорее всего, Верховная Рада просто продлит срок действующего закона, который заканчивается 31 декабря 2019 года.

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А вот Ермак в Лондоне заявил, что Зеленский внесет закон о продлении особого статуса Донбасса по результатам сегодняшней встречи в Париже. И если все пойдет хорошо, то, по его словам, вначале следующего года отдельной поправкой президент внесет изменения и по "формуле Штайнмайера".

По изменениям в Конституцию Вадим Пристайко заявил, что для Украины – это красная линия, которую мы переступать не будем.

Андрей Ермак же допускает проведение конституционной реформы, в основе которой будет децентрализация, что ничем не отличается от пути, который почти прошла предыдущая власть. Закончилось это трагически: в конце августа 2015 года, когда в первом чтении ВР приняла поправки в Конституцию по децентрализации, в переходных положениях которых был "зашит" особый статус Донбасса, под стенами Рады погибло четыре нацгвардейца.

В тренде План Зеленского: с чем Украина отправилась в Париж

Выборы на временно оккупированном Донбассе , по словам самого Владимира Зеленского, должны пройти одновременно с местными по всей Украине, – 31 октября 2020 года.

Но, как сказал Андрей Ермак, исключительно в соответствии с украинским законодательством, после вывода иностранных военных и вооруженных групп, и получения Украиной контроля над государственной границей в день выборов.

Есть у Офиса президента и идея, как контролировать безопасность в ОРДЛО и на границе, – с помощью совместных патрулей, куда войдут украинские правоохранители, "милиция "ДНР"/"ЛНР" и ОБСЕ. Что, опять-таки, ничем не отличается от шагов предыдущей власти в 2014 году. Тогда Рада даже приняла законы о выборах, где указывалась дата выборов, и амнистии. Однако боевики, по указке из Москвы, провели свои фейковые выборы, чем сорвали мирный процесс.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Первая встреча Зеленского и Путина: с чем Украина едет в Париж" .

Напомним, советник президента Украины Андрей Ермак заявил на дискуссии в Лондоне в Chatham House "Украина: большие ожидания", что у Киева есть "план Б" относительно Донбасса.

"Если мы не увидим сегодня готовность со стороны РФ к мирному процессу, к выполнению Минских договоренностей с четко определенными сроками, будем тогда строить стену и жить так", – заявил он.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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