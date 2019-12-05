Ермак: У нас есть "план Б" – строить стену и жить в условиях замороженного конфликта

Андрей Ермак / Фото: Сегодня

Минским договоренностям уже пять лет и кое-что сегодня требуют апдейта. Но Украина принципиальна в своей позиции, и сделает все возможное, чтобы выполнить Минские договоренности в том смысле, в котором они сегодня существуют. Об этом советник президента Украины Андрей Ермак заявил на дискуссии в Лондоне в Chatham House "Украина: большие ожидания".

По его словам, далеко не безупречные Минские договоренности они получили как целостный уже существующий документ и единую платформу, на которой можно вести переговоры.

"Ни президент Зеленский, ни кто-то из членов его команды не подписали или согласовали ни одного документа по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Скажу честно, у меня очень много вопросов к Минским договоренностям. Но также мы понимаем, что это единственный на сегодня существующий документ, который также согласован Генассамблеей ООН", – сказал Андрей Ермак.

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При этом, по его словам, безусловно у них есть есть "план Б".

"Если мы не увидим сегодня готовность со стороны РФ к мирному процессу, к выполнению Минских договоренностей с четко определенными сроками, будем тогда строить стену и жить так. У нас есть друзья, будем привлекать и брать их опыт, я имею в виду в первую очередь Израиль. И, к сожалению, жить в формате замороженного конфликта", – подчеркнул Андрей Ермак.

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Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений.

Читайте на сайте Сегодня также интервью с Андреем Ермаком: "Сам факт "нормандской встречи" – это уже победа Украины". Он рассказал, как президент Владимир Зеленский планирует защищать национальные интересы, что является главными целями украинской власти на Донбассе сегодня и много другое.

Напомним, встреча "Нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже с участием лидеров Франции, Германии, Украины и России. Это первые с 2016 года переговоры в данном формате, но пока трудно спрогнозировать итог новой попытки урегулировать конфликт на Донбассе. На самом деле у немецкой и французской дипломатии достаточно богатый опыт участия в урегулировании такого рода военных конфликтов: Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия, Нагорный Карабах, а с 2014 года Донбасс. Все эти проблемные конфликты на постсоветском пространстве далеки от решения. Везде Париж и Берлин поочередно предлагают свои мирные инициативы, призванные принести мир. Но какой ценой? Сайт "Сегодня" разбирался, чьи интересы защищают Франция и Германия на самом деле.

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