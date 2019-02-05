Планы на первую пленарную неделю Рады в 2019 году: с НАТО, но без сигарет

Нардепы собираются внести изменения в Конституцию и добавить на карту страны еще одно Гуляй Поле

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Планы на первую пленарную неделю Рады в 2019 году: с НАТО, но без сигарет Мария Пирогова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/872/db7/5c5872db7cc6a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/872/db7/5c5872db7cc6a.jpg 2019-02-05T07:00:00+02:00 Политика Нардепы собираются внести изменения в Конституцию и добавить на карту страны еще одно Гуляй Поле

Первая пленарная неделя новой десятой сессии обещает быть насыщенной — нардепы рассмотрят сразу два изменения в Конституцию, многострадальные проекты об адвокатской деятельности и запрете выкладывать сигареты на витрину.

Сегодня свою работу парламентарии начнут с рассмотрения вопросов нацбезопасности и топливно-энергетического комплекса. В частности, пересмотрят порядок выдачи разрешений на перевозку радиоактивных материалов. Также хотят внести изменения в закон о свободе передвижения — он позволяет бездомным закрепляться не только в государственных соццентрах, но и в тех, что созданы волонтерами или активистами. Изменения предусматривают и то, что бездомным необязательно жить в таком центре, достаточно только зарегистрироваться там. В планах у Рады и урегулирование вопроса отпусков у работников театра — проект в повестке может дать им возможность брать неоплачиваемый отпуск ради обучения. Срок такой отлучки будут определять индивидуально, и он может превышать гарантированные 15 дней.

Города и табак

Вдобавок сегодня могут переименовать ряд сел и городов на Киевщине. Село Рябухино может стать Гуляй Поле, Мелиховка — Николаевкой, а Рачки — Подольским, а Переяслав-Хмельницкий просто Переяславом.

Есть место в планах нардепов и борьбе с курением — на повестке проект о запрете выкладывать сигареты на витрины магазинов. За это, как и за другую незаконную рекламу табака, будет предусмотрен штраф от 30 тыс. грн. Штраф за курение в непредназначенных для этого местах, по проекту, вырастет с 170 до 340 грн. Продажу сигарет в общежитиях, отелях и на вокзалах вовсе хотят запретить.

В среду нардепы традиционно займутся ратификациями соглашений: с Австрией — о взаимном доступе на рынки труда членов семей дипломатов, а с Турцией и Великобританией — об избежании двойного налогообложения.

НАТО и адвокаты

Главным же событием недели станет финальное голосование в четверг за изменения в Конституцию для закрепления в ней вектора в ЕС и НАТО. Для этого проекту нужно набрать не меньше 300 голосов.

"Его, скорее всего, примут, ведь бойкот проекта может стать показателем нелояльности по отношению к западным политинститутам. Боясь потерять поддержку Запада, многие депутаты поддержат проект", — считает политолог Руслан Бортник.

Также в четверг депутаты уже в который раз попробуют переименовать Днепропетровскую область — в Днепровскую (предложение президента) или Сичеславскую (предложение депутатов). Для этого тоже нужно переписать главный закон и найти 300 голосов. А напоследок — опять рассмотрят проект об адвокатской деятельности. Он позволит защитнику участвовать во всех следственных действиях, кроме слежки и прослушки, не разглашать адвокатскую тайну, даже если клиент на это согласен, и свободно входить во все здания правоохранительных органов.

Напомним, недавно нардеп призвал Раду принять закон "Об адвокатуре" уже на весенней сессии. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил заместитель председателя Комитета по правовой политике и правосудию Сергей Алексеев.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Планы на первую пленарную неделю Рады в 2019 году: с НАТО, но без сигарет". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Мария Пирогова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...