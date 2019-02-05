Планы на первую пленарную неделю Рады в 2019 году: с НАТО, но без сигарет
Нардепы собираются внести изменения в Конституцию и добавить на карту страны еще одно Гуляй Поле
Первая пленарная неделя новой десятой сессии обещает быть насыщенной — нардепы рассмотрят сразу два изменения в Конституцию, многострадальные проекты об адвокатской деятельности и запрете выкладывать сигареты на витрину.
Сегодня свою работу парламентарии начнут с рассмотрения вопросов нацбезопасности и топливно-энергетического комплекса. В частности, пересмотрят порядок выдачи разрешений на перевозку радиоактивных материалов. Также хотят внести изменения в закон о свободе передвижения — он позволяет бездомным закрепляться не только в государственных соццентрах, но и в тех, что созданы волонтерами или активистами. Изменения предусматривают и то, что бездомным необязательно жить в таком центре, достаточно только зарегистрироваться там. В планах у Рады и урегулирование вопроса отпусков у работников театра — проект в повестке может дать им возможность брать неоплачиваемый отпуск ради обучения. Срок такой отлучки будут определять индивидуально, и он может превышать гарантированные 15 дней.
Города и табак
Вдобавок сегодня могут переименовать ряд сел и городов на Киевщине. Село Рябухино может стать Гуляй Поле, Мелиховка — Николаевкой, а Рачки — Подольским, а Переяслав-Хмельницкий просто Переяславом.
Есть место в планах нардепов и борьбе с курением — на повестке проект о запрете выкладывать сигареты на витрины магазинов. За это, как и за другую незаконную рекламу табака, будет предусмотрен штраф от 30 тыс. грн. Штраф за курение в непредназначенных для этого местах, по проекту, вырастет с 170 до 340 грн. Продажу сигарет в общежитиях, отелях и на вокзалах вовсе хотят запретить.
В среду нардепы традиционно займутся ратификациями соглашений: с Австрией — о взаимном доступе на рынки труда членов семей дипломатов, а с Турцией и Великобританией — об избежании двойного налогообложения.
НАТО и адвокаты
Главным же событием недели станет финальное голосование в четверг за изменения в Конституцию для закрепления в ней вектора в ЕС и НАТО. Для этого проекту нужно набрать не меньше 300 голосов.
"Его, скорее всего, примут, ведь бойкот проекта может стать показателем нелояльности по отношению к западным политинститутам. Боясь потерять поддержку Запада, многие депутаты поддержат проект", — считает политолог Руслан Бортник.
Также в четверг депутаты уже в который раз попробуют переименовать Днепропетровскую область — в Днепровскую (предложение президента) или Сичеславскую (предложение депутатов). Для этого тоже нужно переписать главный закон и найти 300 голосов. А напоследок — опять рассмотрят проект об адвокатской деятельности. Он позволит защитнику участвовать во всех следственных действиях, кроме слежки и прослушки, не разглашать адвокатскую тайну, даже если клиент на это согласен, и свободно входить во все здания правоохранительных органов.
Напомним, недавно нардеп призвал Раду принять закон "Об адвокатуре" уже на весенней сессии. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил заместитель председателя Комитета по правовой политике и правосудию Сергей Алексеев.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Планы на первую пленарную неделю Рады в 2019 году: с НАТО, но без сигарет". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сессия Одесского горсовета: ТОП-3 важных решения депутатов
Народные избранники вновь профинансировали ТГО, а вопрос с повышением тарифов еще открыт
Первая сессия горсовета в Днепре: что обсудили депутаты
Депутаты проголосовали за присоединение пяти больниц и создание терминала обращений горожан