Пленных моряков в России должны осмотреть украинские врачи – Денисова

Украинский омбудсмен просит МИД и Минздрав организовать медосмотр моряков, которых переводят из медчасти в СИЗО

Фото: AFP

Пленных моряков в России должны осмотреть украинские врачи – Денисова //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/20a/df2/5c420adf2df31.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/20a/df2/5c420adf2df31.jpg 2019-01-23T19:54:00+02:00 Политика Украинский омбудсмен просит МИД и Минздрав организовать медосмотр моряков, которых переводят из медчасти в СИЗО

Министерства здравоохранения и иностранных дел Украины должны совместно организовать в специализированных медучреждениях РФ медицинское обследование военнопленных украинских моряков, которые пострадали в результате агрессии России.

С соответствующими заявлениями уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова уже обратилась к глава ведомств – Ульяне Супрун и Павлу Климкину, о чем сообщила на своей странице в Facebook.

Она попросила министров предоставить выводы специалистов Минздрава Украины о полноте и качестве обследования украинских военнослужащих в российских СИЗО и необходимости дальнейшего их лечения и реабилитации.









Помощи у правительства украинский омбудсмен попросила на фоне намерения российских тюремщиков перевести пленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку из медицинского блока московского СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово", в котором нет своей больницы.

Денисова отмечает, что по предоставленному РФ заключению они находятся в удовлетворительном состоянии, но "из альтернативных источников известно, что это не так".

"Перемещение украинских военнопленных представляет угрозу для дальнейшего выздоровления и скорейшего освобождения. Поэтому обратилась к чиновникам с просьбой принять меры по обеспечению неотложного медицинского обследования, лечения и реабилитации", – пишет она.

Напомним, что глава группы защиты моряков, российский адвокат Николай Полозов уже назвал лишение Артеменко, Эйдера и Сороки права на получение медицинской помощи преступлением против человечности.

В то же время московский омбудсмен Татьяна Потяева рассказала, с какими жалобами обращались к врачам военнопленные моряки из "Лефортово".

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