Пленные украинские моряки обращались к врачам: омбудсмен рассказала зачем

Единственное, что беспокоит военнопленных украинцев, это расстройство желудка и простуда, утверждает Татьяна Потяева

Фото: AFP

Пленные украинские моряки обращались к врачам: омбудсмен рассказала зачем //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/890/837/5c48908379b07.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/890/837/5c48908379b07.jpg 2019-01-23T18:08:00+02:00 Россия Единственное, что беспокоит военнопленных украинцев, это расстройство желудка и простуда, утверждает Татьяна Потяева

Некоторые военнопленные украинские моряки обращались в медчасть СИЗО "Лефортово", где они содержатся под стражей, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева после визита в изолятор.

"У кого-то желудок расстроился, двое простудились", – сказала она 23 января, заверив, что им предоставили необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, военнопленные украинцы пожаловались, что не получают писем. Потяева утверждает, что якобы попросила сотрудников СИЗО рассмотреть эту проблему.

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"Я попросила сотрудников СИЗО вернуться к этой теме, посмотреть. Если это просто задержка, то исправить. Если же это не разрешено следователем в связи с цензурой, то это уже другая тема. Я не могу в это вмешиваться", – говорит московский омбудсмен.

По ее словам, моряки содержатся в камерах по два человека с холодильником и телевизором, а также им поступают передачи, которые они могут заказывать, оплачивая с личных счетов.

Напомним, вчера Потяева посетила украинских моряков, пострадавших во время нападения российских спецслужб на их корабли в районе Керченского пролива. Она сообщила, что скоро военнопленных Андрея Артеменко и Андрея Эйдера переведут в СИЗО "Лефортово", где нет своей больницы.

Также мы сообщали о ранах другого украинского моряка – Василия Сороки, который был ранен в руку. По его словам, функции руки не восстанавливаются, пальцы не сгибаются, а отек не сходит. В то же время Потяева утверждает, что Сорока выздоровел на 80%.

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