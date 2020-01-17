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"По-человечески я понимаю": Вакарчук прокомментировал отставку Гончарука

17 января, 11:35

Непонятно, почему в парламентско-президентской стране заявление пишется и подается президенту, сказал лидер "Голоса"

Фото: facebook.com/GolosZmin

Фото: facebook.com/GolosZmin

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук не хотел бы комментировать заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, но понимает его поступок. Об этом он заявил в парламенте, передает LB.ua.

"Мы не голосовали за это правительство, и поэтому политически и с точки зрения профессионализма я сейчас не собираюсь ничего комментировать. Второе. По-человечески я понимаю его поступок, единственное, что непонятно – почему в парламентско-президентской стране заявление пишется и подается президенту, оно должно подаваться Верховной Раде?... И это – отдельный вопрос", - сказал Вакарчук.

Он считает недопустимым, когда к написанию заявления об отставке правительства "приводят сливные бачки из телеграмм-каналов".

"Что мы за страна, которая руководствуется несколькими циничными лицами, которые манипулируют общественным мнением", - спросил лидер "Голоса".

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Как известно, согласно Конституции (115 статья), 150 народных депутатов могут собрать подписи и зарегистрировать проект постановления о недоверии Кабмину.

Напомним, вечером 15 января на анонимном Youtube-канале появилась запись якобы разговоров с заседания правительства, на котором обсуждается экономическая ситуация и коммуникация с президентом Владимиром Зеленским.

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Отметим, что себя предполагаемый глава Кабмина на записи называет "полным профаном в экономике".

Алексей Гончарук прокомментировал публикацию этой записи, и рассказал, в каком случае его можно будет назвать профаном.

Утром 17 января Гончарук объявил о решении написать заявление об отставке.

Гончарук возглавил правительство в конце августа 2019 года, став самым молодым премьер-министром в истории Украины. До этого он возглавлял аналитическую организацию "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

Более подробно читайте в хронике "Сегодня" Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов.

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