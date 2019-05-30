По многочисленным запросам: АП выложила запись встречи Зеленского с руководством Рады

Почти неделю глава АП собирался опубликовать стенограмму встречи патрона с лидерами фракций парламента

Консультации Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами фракций. Фото: president.gov.ua

После того как глава Администрации президента Андрей Богдан публично заявил, что депутаты Верховной Рады якобы "обманули" главу государства Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство и в качестве доказательства пообещал опубликовать запись этих переговоров, пресс-служба АП выложила стенограмму встречи президента с руководством Верховной Рады и парламентских фракций от 21 мая 2019 года.

Как сообщает канцелярия президента, это было сделано в связи с многочисленными запросами.

Ознакомиться с текстом записи можно по ссылке.

"Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будут высказывания всех глав фракций (Рады), которые поддерживали (предложенные в законопроекта правки к избирательному законодательству, – Ред.), а потом за ночь резко поменяли мнение", - заявил глава администрации в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, это стало "неожиданным уроком". "Мы изучили этот урок", – добавил Богдан.

Верховная Рада 22 мая не внесла в повестку дня законопроект президента об изменениях в избирательном законодательстве, которые предусматривали введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%. За внесение в повестку этого документа проголосовали 92 парламентария, тогда как требовалось не менее 226 голосов.

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