В Раде не захотели рассматривать закон Зеленского о выборах (дополнено)
Включение президентского законопроекта в повестку дня поддержали только 90 нардепов
Украинские депутаты отказались выносить на голосование инициативу президента Украины Владимира Зеленского, который хотел отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.
Так, за включение проекта "Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины 10319 от 22.05.2019" на внеочередном заседании Верховной Рады в повестку дня проголосовали лишь 90 народных избранников.
Кроме того, парламентарии отказались включать в повестку дня и другую президентскую инициативу – законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса (№10317). За вынесение его на голосование высказались лишь 127 украинских депутатов.
В связи с этим спикер парламента Андрей Парубий назначал следующее пленарное заседание на вторник, 28 мая.
Напомним, что законопроект авторства президента Зеленского о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для парламентских выборов был зарегистрирован в Верховной Раде ранее в этот день.
Мы также писали, что после консультаций с Зеленским в администрации президента спикер Рады Андрей Парубий назначил внеочередное пленарное заседание Верховной Рады.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Раде не захотели рассматривать закон Зеленского о выборах (дополнено)". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нардепы в ночь на среду готовят изменения в закон о выборах в Верховную Раду
Изменения могут коснуться отмены одномандатных округов
Встреча Зеленского со спикером Рады и главами фракций: обсуждают роспуск Рады
Переговоры проходят в Администрации президента Украины
Заседание Рады и указ о роспуске парламента: детали встречи Зеленского с лидерами фракций
После подписания распоряжение президента Украины будет опубликовано
Верховную Раду надо распустить: Зеленский назвал две причины
Президент считает, что украинцы сами оценили работу и вынесли приговор парламенту