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В Раде не захотели рассматривать закон Зеленского о выборах (дополнено)

22 мая, 14:23

Включение президентского законопроекта в повестку дня поддержали только 90 нардепов


Украинские депутаты отказались выносить на голосование инициативу президента Украины Владимира Зеленского, который хотел отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.

Так, за включение проекта "Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины 10319 от 22.05.2019" на внеочередном заседании Верховной Рады в повестку дня проголосовали лишь 90 народных избранников.

Кроме того, парламентарии отказались включать в повестку дня и другую президентскую инициативу – законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса (№10317). За вынесение его на голосование высказались лишь 127 украинских депутатов.

В связи с этим спикер парламента Андрей Парубий назначал следующее пленарное заседание на вторник, 28 мая.

Напомним, что законопроект авторства президента Зеленского о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для парламентских выборов был зарегистрирован в Верховной Раде ранее в этот день.

Мы также писали, что после консультаций с Зеленским в администрации президента спикер Рады Андрей Парубий назначил внеочередное пленарное заседание Верховной Рады.


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Тег выборы, Верховная Рада, Зеленский, проходной барьер, парламентские выборы

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