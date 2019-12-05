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По результатам саммита в Париже Зеленский внесет в Раду закон об особом статусе Донбасса – Ермак

5 декабря, 13:40

Зеленюк Кристина

В следующем году у Зеленского готовы начать имплементацию «формулы Штайнмайера»

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский готов по результатам саммита Нормандской четверки в Париже внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия закона об особом статусе. Также после этого уже в следующем году у Зеленского готовы предложить изменения к этому закону, среди которых, в первую очередь, это имплементация "формулы Штайнмайера". Об этом советник президента Украины Андрей Ермак заявил на дискуссии в Лондоне в Chatham House "Украина: большие ожидания".

Также, по его словам, вопрос снятия санкций с России не может рассматриваться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Безусловно мы рассматриваем сегодня вершиной выполнения Минских договоренностей – проведение местных выборов на территориях, которые сегодня неподконтрольны Украине. Эти выборы должны пройти исключительно в соответствии с украинским законодательством. И если посмотреть на украинское законодательство, будет понятно, что оно предусматривает, что за этот период на территории, где происходят выборы не могут находиться любые иностранные военные и вооруженные группы", – подчеркнул Андрей Ермак.

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Контроль за государственной границей на день выборов, по его словам, должен быть за украинским правительством. Украина готова выполнить одно из положений Минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы, в основе которой – децентрализация.

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Читайте на сайте Сегодня также интервью с Андреем Ермаком: "Сам факт "нормандской встречи" – это уже победа Украины". Он рассказал, как президент Владимир Зеленский планирует защищать национальные интересы, что является главными целями украинской власти на Донбассе сегодня и много другое.

Напомним, встреча "Нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже с участием лидеров Франции, Германии, Украины и России. Это первые с 2016 года переговоры в данном формате, но пока трудно спрогнозировать итог новой попытки урегулировать конфликт на Донбассе. На самом деле у немецкой и французской дипломатии достаточно богатый опыт участия в урегулировании такого рода военных конфликтов: Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия, Нагорный Карабах, а с 2014 года Донбасс. Все эти проблемные конфликты на постсоветском пространстве далеки от решения. Везде Париж и Берлин поочередно предлагают свои мирные инициативы, призванные принести мир. Но какой ценой? Сайт "Сегодня" разбирался, чьи интересы защищают Франция и Германия на самом деле.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Владимир Зеленский особый статус Донбасса нормандский формат Андрей Ермак

Источник: Сегодня

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