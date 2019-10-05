Яременко четко объяснил, какой особый статус для Донбасса готовят в Раде

Фото: facebook.com/ukrop.ukraine

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Народный депутат от партии "Слуга народа", председатель комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что положения законопроекта об особом статусе будут согласовываться с Россией.

"Когда идет речь об особом статусе – Зеленский говорит, что мы не внесем изменения в Конституцию. Если мы сможем договориться с Россией – это особый статус на основе процесса децентрализации, который идет в Украине. Не регионам, не областям права, а местным громадам", – заявил он в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"на телеканале "Украина".

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Решению Киева рады другие участники "нормандского формата" – Москва и Берлин.

Отметим, что помощник президента РФ Владислав Сурков отметил, что дата встречи "Нормандской четверки" теперь будет согласована после того, как в районе Петровского и Золотого будет закончено разведение сил, о чем договорились в Минске. Начало этого процесса назначено на 7 октября. По мнению Суркова, это может занять примерно две недели.

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