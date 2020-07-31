Почему Козак выходит из переговоров по Донбассу: Фесенко озвучил две версии

Пока Киев меняет главного переговорщика в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), на другом переговорном фронте – на уровне помощников главы государств "нормандского формата" – Москва устраивает демарш в виде выхода замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака. Политолог Владимир Фесенко считает, что Кремль пытается перехватить у Киева инициативу в переговорах по Донбассу.

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Об этом он написал в Facebook.

"Письмо замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака о выходе из переговоров советников лидеров стран "нормандского формата" – это демарш и против самого "нормандского формата", и явно против Андрея Ермака, как визави Козака по этим переговорам. Это явно стремление обострить переговорную ситуацию и даже сломать давно сложившиеся переговорные форматы", – считает он.

Политолог предположил, что, скорее всего, это попытка российской стороны перехватить инициативу в переговорном процессе, перейти в контратаку, поскольку все последние месяцы инициатива была за украинской стороной.

"А вот теперь атакует Россия в лице Козака. И если Украина настаивала на обновлении Минских соглашений, то Козак ударил по "нормандскому формату" и его постояннодействующему механизму – переговорам советников лидеров стран. Нивелируя значение "нормандского формата" (а, по сути, речь идет о стремлении исключить из текущих переговоров по Донбассу Германию и Францию), Россия хочет сконцентрировать переговоры только в Трехсторонней контактной группе, имитируя там "прямые переговоры" Украины с "ЛДНР" при посредничестве России и ОБСЕ", – написал Фесенко.

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Второй версией эксперт называет дискредитацию переговорной роли Ермака и стремление выдавить его из переговоров. Хотя это даже получилось больше в пользу украинского переговорщика, опровергая "зраду" о тайном тандеме Козак-Ермак, что якобы глава Офиса президента работает в российских интересах.

"Козак хочет дискредитировать Ермака не в глазах украинского общественного мнения, а перед президентом Зеленским. Но такой расчет может оказаться ошибочным – Владимир Зеленский не любит, когда на него давят", – отмечает эксперт.

Фесенко объяснил, что на этот демарш россиян Киеву нужно реагировать спокойно, поскольку, если в Кремле появилась "истерика", значит, украинская сторона все делает правильно. Кроме того, Киеву нужно воспользоваться этой ситуацией в своих интересах.

"Не хотят россияне вести переговоры на уровне помощников лидеров стран "нормандского формата", значит, надо вести переговоры на уровне министров иностранных дел. А в ТКГ надо регулярно обращать внимание на то, что все проблемные (противоречивые) вопросы надо решать на уровне лидеров стран, участвовавших в подготовке и подписании Минских соглашений, то есть в "нормандском формате". Либо надо подключать представителей Германии и Франции к работе ТКГ. Напомню, что Минские соглашения появились при прямом участии лидеров Германии, России, Украины и Франции, и были освящены совместным заявлением лидеров этих стран. Поэтому любое посягательство на "нормандский формат" будет означать и разрушение Минских соглашений. Кстати, именно в таком ключе Ермак может публично ответить Козаку", – резюмировал политолог.

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Как сообщали новости "Сегодня", 30 июля СМИ распространили письмо Дмитрия Козака о бесперспективности дальнейших переговоров по Донбассу на уровне советников, и что он намерен выйти из переговорного процесса. В Офисе президента Украины назвали этот ход "тонкой дипломатической игрой". Как сам Ермак отреагировал на заявление россиян насчет переговоров по Донбассу.

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