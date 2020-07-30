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"Тонкая дипломатическая игра": Ермак о заявлении россиян насчет переговоров по Донбассу

30 июля, 20:36

Игорь Рец Игорь Рец

Глава Офиса президента указал, что переговорный процесс продолжается

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает письмо замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака проявлением "дипломатической игры". При этом глава ОП в интервью СМИ указал, что переговоры продолжаются. Ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники распространили сообщение Козака о бесперспективности дальнейших переговоров по Донбассу на уровне советников.

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"Надо четко понимать мотивацию всех сторон. Понимать потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются. Также надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности. Особенно непростой он сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию. И письмо господина Козака, на мой взгляд, – это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу", – сказал Ермак агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла. "Работа по-прежнему продолжается", – заявил руководитель ОП.

Ермак напомнил, что сегодня уже четвертый день тишины на Донбассе, и это – прямой результат работы именно Трехсторонней контактной группы в Минске и "нормандского формата".

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"Это как раз свидетельствует о большой эффективности переговоров, несмотря на все сложности, которые возникают в процессе. Градус переговоров может повышаться или снижаться – это нормально, это дипломатия. И это – переговорная психология. Надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям", – отметил он.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что первый президент Украины (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук после встречи с действующим главой государства Владимиром Зеленским дал согласие возглавить Трехстороннюю контактную группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом он сказал в своем видеообращении, которое распространил Офис президента.

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переговоры Донбасс переговоры в Минске Офис президента

Источник: Сегодня

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