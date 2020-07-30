"Тонкая дипломатическая игра": Ермак о заявлении россиян насчет переговоров по Донбассу

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает письмо замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака проявлением "дипломатической игры". При этом глава ОП в интервью СМИ указал, что переговоры продолжаются. Ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники распространили сообщение Козака о бесперспективности дальнейших переговоров по Донбассу на уровне советников.

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"Надо четко понимать мотивацию всех сторон. Понимать потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются. Также надо понимать, что переговорный процесс имеет свои особенности. Особенно непростой он сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию. И письмо господина Козака, на мой взгляд, – это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу", – сказал Ермак агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла. "Работа по-прежнему продолжается", – заявил руководитель ОП.

Ермак напомнил, что сегодня уже четвертый день тишины на Донбассе, и это – прямой результат работы именно Трехсторонней контактной группы в Минске и "нормандского формата".

"Это как раз свидетельствует о большой эффективности переговоров, несмотря на все сложности, которые возникают в процессе. Градус переговоров может повышаться или снижаться – это нормально, это дипломатия. И это – переговорная психология. Надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям", – отметил он.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что первый президент Украины (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук после встречи с действующим главой государства Владимиром Зеленским дал согласие возглавить Трехстороннюю контактную группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом он сказал в своем видеообращении, которое распространил Офис президента.

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