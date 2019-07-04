Под Конституционным судом проходит многочисленная акция протеста: онлайн

Акция проходит под аккомпанемент взаимных обвинений и словесных перепалок

Фото: Л. Грубник, Сегодня

В центре Киева под зданием Конституционного суда Украины проходят многочисленные пикеты разных политических сил, которые выступают против возможного принятия судом решения о несоответствии Конституции закона "Об очищении власти" (о люстрации).

По состоянию на 10:00 должно было начаться закрытое заседание КС по делу о соответствии Конституции закона "Об очищении власти".

Новости "Сегодня" ведут онлайн из-под здания КСУ:

Под судом собралось около 500 человек. В частности, на митинге присутствуют активисты ряда политсил. Также у суда проходит акция "Конституционный суд, руки прочь от люстрации" в которой участвуют ряд народных депутатов и общественных деятелей.

Митингующие держат флаги своих организаций и плакаты с надписями: "Люстрированные уже делали обвал страны", "Забыли мусорную люстрацию?", "Люстрация либо идите вон", подобные баннеры и плакаты развешаны на ограде вокруг территории КС.

Среди прочего, у КС установлена импровизированная виселица, а на ограде – голова от памятника Ленину.

Территорию суда охраняет около сотни правоохранителей. На данный момент потасовок на митинге не наблюдается. В то же время, происходят взаимные обвинения и словесные перепалки между разными лагерями митингующих.

Новости "Сегодня" сообщали, что пятый президент Петр Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста 4 июля против отмены закона о люстрации у здания Конституционного суда Украины.

Ранее в Минюсте рассказали, как идет люстрация в Украине.

Также был объявлен новый главный люстратор Украины.

27 февраля 2019 года КСУ обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). В частности, судьи считают, что данная статья противоречит статьям 62 и 63 Конституции, согласно которым все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу и что никто не обязан давать показания или объяснения относительно себя и своих близких.

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