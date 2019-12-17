Под Радой столкновения активистов с полицией, есть пострадавшие: фото, видео

Во время протестов под Верховной Радой произошли столкновения между митингующими и правоохранителями, в результате чего пострадали несколько полицейских.
Столкновения случились между правоохранителями и участниками акции против земельной реформы. В результате стычке пострадали несколько полицейских, которые получили легкие травмы.
Как передает корреспондент телеканала "Украина24", под Радой слышны взрывы. Атмосфера напряженная, митингующие используют дымовые шашки.
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Отметим, что сегодня под Радой проходят четыре митинга: против открытия рынка земли; "евробляхеры" требуют от депутатов упростить систему растаможивания автомобилей; митинг против законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации; члены Федерации профсоюзов Украины вышли в поддержку законопроектов Трудового кодекса Украины № 2410, Кодекса Украины о труде № 2410−1, требований по недопущению тотальной приватизации государственных предприятий с уничтожением рабочих мест.
Как известно, сегодня запланировано внеочередное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики. Затем на пресс-марафоне представители правительства, аграрного комитета, депутаты фракции "Слуга народа" озвучат финальное видение земельной реформы, расскажут о предложенной концентрации, изменениях в арендных отношениях, Госгеокадастре, продолжении земельной децентрализации, передаче распоряжения землями ОТГ и др.
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