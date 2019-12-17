Протесты под Радой: в центр стянули полицию

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Полицейские и бойцы Национальной гвардии во вторник, 17 декабря, усилили меры безопасности в центре Киева в связи с проведением массовых акций протеста, в том числе и под зданием Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

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Правоохранители призвали протестующих соблюдать закон, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

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Отметим, что в связи с протестами в центре столицы ограничено движение на ряде участков улиц.

Напомним, что на улице Банковой под Офисом президента, где ранее проходили митинги, обустроили каток.

Новости "Сегодня" сообщали, что 9 декабря в Париже состоялся саммит "Нормандской четверки", в разных форматах он продолжался почти восемь часов. В связи с проведением саммита на Майдане Незалежности прошли акции протеста, которые позднее переместились под Офис президента на Банковую. Митингующие разбили там несколько палаток и смонтировали сцену, но позднее прекратили акцию протеста и покинули правительственный квартал.

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