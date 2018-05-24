Под санкции Украины попали российские олигархи и наемники из ЧВК "Вагнера" – СНБО

Сегодня, 18:29

В дополнение к уже действующим санкциям расширен перечень физических лиц, причастных к совершению противоправной деятельности

В СНБО раскрыли детали по санкциям. Фото: из открытых источников
В СНБО раскрыли детали по санкциям. Фото: из открытых источников

Решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 2 мая 2018 года, которое президент Петр Порошенко ввел в действие, применены персональные санкции к отдельным российским олигархам и военным из ЧВК "Вагнера". Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, в дополнение к уже действующим санкциям расширен перечень физических лиц, причастных к совершению противоправной деятельности на временно оккупированной территории Крыма; граждан РФ (следователи, судьи, работники правоохранительных органов), причастных к незаконному преследованию и противоправных действий в отношении граждан Украины; оборонно-промышленного комплекса РФ, а также к юридическим лицам, причастным к поддержке военной агрессии России и созданию угроз информационной и кибернетической безопасности Украины

"Также применены персональные санкции к отдельным российским олигархам и военным из ЧВК "Вагнера", – говорится в сообщении.

Кроме того, в санкционный список внесены лица, связанные с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых США и страны ЕС применили ограничительные меры.

В целом, согласно указанному решению СНБО, санкции применены к 756 юридическим и 1,748 тыс. физических лиц.

Ранее сообщалось, что Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против России.

В санкциионные списки попал и российский певец Иосиф Кобзон, его лишили всех госнаград и почестей, а также заблокировали активы.
Россия, СНБО, санкции

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