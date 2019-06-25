Под Советом Европы прошел пикет против возвращения России в ПАСЕ

Участники акции пришли с флагами Украины и Грузии, а также плакатами в поддержку военнопленных и политзаключенных украинцев

Фото: facebook.com/nikolay.polozov.

Во французском городе Страсбург прошел пикет против восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как сообщил на своей странице в Facebook координатор адвокатов плененных Россией украинских моряков Николай Полозов, демонстрация проходит под стенами Совета Европы.

По его словам, акция проходила перед началом сессионного заседания Совета Европы, то есть делегаты из разных стран, которые в это время съезжаются к зданию, видят протест, организованный "представителями украинской и грузинской общин и людьми, которым небезразлична демократия".

Полозов напомнил о том, что перед своим "триумфальным возвращением" Россия не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ, включая январскую – о немедленном освобождении 24 военнопленных моряков.

"Возникает вопрос, действительно ли вопрос – в той сумме взносов, которые Россия не оплачивала – порядка 70-75 млн евро", – констатирует адвокат.

Участники пикета держали в руках флаги Украины и Грузии, а также плакаты в поддержку не только пленных моряков, но также политзаключенных украинцев, и скандировали "Wake up, Europe!" – "Европа, проснись!".

Напомним, что на вчерашнем заседании ПАСЕ было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. Соответствующую резолюцию поддержали 118 делегатов, против выступили – 62, еще 10 воздержались.

В ответ на это украинская делегация на следующий же день оспорила результаты голосования по резолюции и прекратила свое участие в сессии ПАСЕ.

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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