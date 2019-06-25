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Украинская делегация оспорила решение ПАСЕ по России и покинула зал (видео)

25 июня, 12:41

Геращенко на выходе из зала Ассамблеи успела сказать "пару ласковых" российской пропагандистке Скабеевой

Фото: twitter.com/PACE
Фото: twitter.com/PACE.

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы при поддержке ряда стран оспорила решение ПАСЕ отменить механизм санкций и вернуть Россию, после чего покинула зал заседания.

Глава украинской делегации, народный депутат Владимир Арьев написал в Facebook: "Возразили полномочиям российской делегации в ПАСЕ по двум основаниям. Завтра бой после обеда в сессионном зале. Работаем, делаем что можем. И спасибо всем за поддержку. Наша делегация невероятно ценит это".


В свою очередь вице-спикер Верховной Рады и член украинской делегации Ирина Геращенко отметила, что представители Украина решили демонстративно покинуть зал Ассамблеи.

"Украинская делегация обжаловала полномочия российских убийц. Слушания по их полномочиям – в четверг. До этого мы не можем сидеть в одном зале с убийцами. Мы вышли из зала Ассамблеи, и мы на камеры сказали россиянам, что они убийцы. А их подружке Скабеевой (российская журналистка) не могла не процитировать Парубия (спикер ВР): "Сгинь, нечисть", – написала она в соцсети.


Отметим, сегодня в Ассамблее набралось достаточное количество голосов, чтобы оспорить полномочия делегации РФ. Теперь в течение суток Комитеты ПАСЕ должны рассмотреть вопрос и предложить проект решения. Согласно правилам организации, для оспаривания полномочий нужна поддержка 30 депутатов из пяти стран. Теперь будут составлен доклад относительно ограничений полномочий россиян и европейские парламентарии рассмотрят его в ближайшее время. Если и этот доклад не поддержат, тогда РФ окончательно сохранит свои права в ПАСЕ в полном объеме.

А тем временем стало известно, что украинская делегация покидает ПАСЕ. Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

Как сообщали новости "Сегодня", на сессии ПАСЕ, которая вчера затянулась до поздней ночи, было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. В то же время в ПАСЕ объяснили, почему нужно было вернуть Россию в Ассамблею.

В Украине очень резко восприняли вести из Страсбурга. Политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Отреагировал на решение европейцев и президент Украины. Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ. В то же время глава государства рассчитывает, что европейские политики также рьяно, как они добивались возвращения россиян в организацию, будут требовать от России возвращения украинских моряков.

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Тег Россия, Геращенко, Арьев, ПАСЕ

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Сегодня

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