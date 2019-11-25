Подготовка к саммиту Нормандской четверки: у Путина сделали заявление

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет конкретных договоренностей, пройдет ли отдельная встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина во время саммита в "нормандском формате" в Париже.

"Пока нет никаких наметок по программе (саммита), это все в стадии подготовки, это подготовка между четырьмя столицами", – сказал представитель Кремля.

По его словам, "соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка, пока ясно только, что будет "нормандский формат".

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При этом Песков заметил: "Так или иначе в рамках "нормандского формата" все четыре президента встретятся, а уже все остальное, что на полях будет происходить – эти модальности согласовываются".

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Напомним, переговоры в "нормандском формате" состоятся 9 декабря в Париже и уже подтверждены всеми участниками "Нормандской четверки". Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский называл главную цель переговоров в "нормандском формате".

Также в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущих переговоров: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее решить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные будущие договоренности по Донбассу капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале "Сегодня": Парижский прием: как Зеленскому не попасть в ловушку Путина.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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