Подкуп через "благотворительность": на выборах в Раду: зафиксированы более 2000 нарушений

В "ОПОРЕ" рассказали, какие нарушения избирательного процесса самые распространенные

Фото: AFP

За время избирательной кампании на выборы в парламент-2019 уже зафиксировано более двух тысяч нарушений, большинство из которых – непрямой подкуп избирателей. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Если говорить в статистической разбивке, то среди 2147 нарушений 202 инцидента касаются непрямого подкупа избирателей, 93 – нарушения и злоупотребления со стороны членов избирательных комиссий, в том числе нарушение порядка процедуры формирования участковых избирательных комиссий и распределения руководящих должностей. Злоупотребление административным ресурсом – 44 факта, криминальное вмешательство в избирательный процесс – 17, нарушение прав наблюдателей и журналистов – 7 фактов", – сказал она.

Айвазовская отметила, что ОПОРА направила 882 обращения в полицию.

В течение избирательной кампании наблюдатели "ОПОРЫ" отмечали применение технологий подкупа избирателей. При этом кандидаты-самовыдвиженцы в депутаты в одномандатных округах стали ключевыми инициаторами таких нарушений законодательства и стандартов свободного волеизъявления граждан. Кандидаты-выдвиженцы политических партий значительно меньше прибегали к подкупу. Наблюдатели отметили привлечения кандидатами в агитации благотворительных фондов, которые предоставляли избирателям товары и услуги, другие виды безвозмездной помощи.

Представители "ОПОРЫ" отметили двойников-кандидатов в депутаты, использование админресурса, "грязной" агитации в соцсетях.

Как сообщали новости "Сегодня", в полицию поступили тысячи заявлений о нарушениях на выборах-2019. Так, всего с начала избирательного процесса поступило более четырех тысяч сообщений правоохранителям о нарушении избирательного законодательства. В полиции рассказали, сколько было открыто уголовных производств.

Также мы писали, что на выборах в Украине зафиксировали почти сотню двойников. На одном округе с рейтинговыми кандидатами баллотируются малоизвестные претенденты с такими же именами и фамилиями.

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