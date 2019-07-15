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Выборы в Верховную Раду-2019: в полицию поступили тысячи заявлений о нарушениях

15 июля, 15:37

Правоохранители рассказали, сколько открыто уголовных производств и какой регион в "лидерах" по нарушениям

Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Фото: REUTERS/Kacper Pempel.

В связи с приближением выборов в Верховную Раду полиция уже перешла на усиленный режим службы. А тем временем правоохранители продолжают фиксировать нарушения во время предвыборной гонки.

Так, с начала избирательного процесса полиция зарегистрировала 4157 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства, из которых открыто 210 уголовных производств.

Самыми распространенными нарушениями были незаконная агитация – 2587 и подкуп избирателей – 422.

В полиции отметили, что больше всего заявлений о нарушениях поступило в Киеве – 421, а по регионам "лидирует" юго-восток – там в среднем более 200 сообщения о нарушениях.

Как сообщали новости "Сегодня", в Киевской области полиция объявила подозрение кандидату в нардепы. Мужчина фигурирует в расследовании о воспрепятствовании осуществлению избирательного права. В результате было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины. Во время проведения досудебного расследования полицейские неоднократно вызывали кандидата в нардепы в полицию для дачи показаний в качестве свидетеля.

Что касается самого голосования 21 июля, то, как рассказывала координатор Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, на выборах в Раду ожидается явка менее 60%. Она также отметила, что на сегодняшний день более 160 тысяч граждан временно изменили место голосования.


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Тег выборы, нарушения, полиция, подкуп, агитация

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