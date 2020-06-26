"Поднимем в Крыму именно этот флаг": Зеленский дал новое обещание (видео)

Президент Владимир Зеленский во время визита в Херсонскую область пообещал, что оккупированный Крым обязательно будет возвращен Украине, а крымскотатарский флаг снова будет развиваться на полуострове.

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На аэродроме в Херсоне президента первым встретил бывший политзаключенный, крымскотатарский активист Эдем Бекиров, который был освобожден из плена благодаря переговорам Зеленского.

"Хочу вас поздравить с большим праздником для всех украинцев и крымских татар – с Днем вашего флага", – сказал гарант.

Бывший узник оккупантов напомнил, что освобождать надо не только Крым, но и оккупированные территории Донбасса. Также он вручил главе государства крымскотатарский флаг и попросил, чтобы он его поднял уже в освобожденном Крыму.

"Мы всех вернем: и Крым вернем, и людей вернем. Верю в это безумно … Мы сохраним этот флаг и поднимем в Крыму именно этот флаг … Я положу в кабинете (флаг), чтобы каждый день смотреть и помнить, потому что надо про Крым не забывать", – сказал Зеленский Бекирову.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что русскому народу будет стыдно за аннексию Крыма. В истории с оккупацией украинского полуострова победит правда, которая на стороне Украины, считает гарант.

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