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Декларации четы Зеленских: Владимир ездит на Range Rover, Елена водит Mercedes

22 мая, 07:05

У гаранта и его жены выросли зарплаты и появился дом в Италии

Сразу после инаугурации президента Владимира Зеленского на сайте Нацагентства по противодействию коррупции появилась его декларация за прошлый год. Журналисты "Сегодня" изучили отчет гаранта и сравнили его с декларацией за 2017-й, которую он подавал в ЦИК еще кандидатом.

Фото: Сегодня

Доход президента увеличился на 2,35 млн грн. В 2017-м он заработал 7,3 млн грн, а в прошлом году — 9,7 млн грн (см. инфографику). Добиться этого удалось благодаря росту зарплаты — с 1,5 млн грн до 4,1 млн грн. Выросла зарплата и у первой леди — со 148 тыс. грн до 1,1 млн грн.

Изменения есть и в списке недвижимости. Так, в прошлом году в декларации Владимира Зеленского появился жилой дом в Италии. Его площадь — 413 "квадратов", а цена — более 88,5 млн грн. Но принадлежит дом компании San Tommaso S.R.L., зарегистрированной в Италии. Эта компания указана в списке юрлиц, которые принадлежат Зеленскому и его жене. 

Кроме итальянского предприятия, у президента в декларации указаны еще 7 компаний, зарегистрированных в Украине, Белизе и на Кипре. А вот компания Megiritano Ventures Ltd (Британские Вергинские острова), указанная в отчете 2017-го, исчезла.

Появились у президентской четы в прошлом году и объекты незавершенного строительства. Речь идет о пяти отельных номерах в Грузии. Кроме того, в декларации гаранта указаны 39 патентов — на торговые марки, полезные модели и изобретения.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что Зеленский предложил отменить "мажоритарку" и снизить проходной барьер на выборах в Раду. Президент провел консультации с лидерами фракций парламента.


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Тег изобретения, доходы, декларация, Зеленский, первая леди, декларации

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АВТОР:

Илья Требор

Источник:

Сегодня

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