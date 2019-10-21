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Подробности крушения вертолета в Полтавской области: погиб бывший министр Кутовой

21 октября, 18:16

Экс-министр аграрной политики Кутовой был за штурвалом воздушного судна

Тарас Кутовой

Тарас Кутовой / Фото: Facebook

При крушении вертолета Robinson-44 в Полтавской области погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовой.

Об этом со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщает Цензор.Нет.

Сообщается, что именно Кутовой был пилотом. Падение вертолета произошло в 16:00 на территории частного домохозяйства в селе Тарасенково Оржицкого района.

"В результате аварии пилот погиб. Обстоятельства происшествия выясняются", – отметил источник.

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Бывший вице-премьер Павел Розенко (2016-2019) у себя в Facebook подтвердил гибель чиновника:

Предварительно установлено, что произошло падение вертолета Robinson-44. Он следовал из Киева в Полтавскую область.

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Напомним, что, Тарас Кутовой был министром аграрной политики и продовольствия Украины с 2016 по 2018 г. Также он был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

Напомним, 29 мая возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области).

Следователи изучали данные с бортового самописца. Рассматриваются несколько версий аварии – техническая неисправность, некачественное топливо и плохая подготовка полета. В бригаде, в которой служили погибшие, говорят, что вертолет незадолго до крушения прошел капремонт.

А в городе Чугуеве Харьковской области во время выполнения учебно-тренировочного полета совершил аварийную посадку вертолет Ми-2 МСБ, принадлежащий местной учебной авиационной бригаде Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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