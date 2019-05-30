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В Ровенской области разбился военный вертолет: есть погибшие

30 мая, 07:13

В авиакатастрофе погибли члены экипажа и командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск

Фото: ru.wikipedia.org
Фото: ru.wikipedia.org.

В Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Украины. 

Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области.

"В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)", – рассказали в пресс-службе Сухопутных войск Украины.

На данный момент на месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранители. Кроме того, для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВСУ.

"Руководство Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу трагической гибели летчиков", – отмечено в сообщении.

Напомним, не так давно в городе Чугуеве Харьковской области во время выполнения учебно-тренировочного полета совершил аварийную посадку вертолет Ми-2 МСБ, принадлежащий местной учебной авиационной бригаде Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

А в России у вертолета при посадке отломился хвост. Авария с вертолетом авиакомпании "Ямал" в селе Нори едва не стоила жизни 22 пассажирам и трем членам экипажа.

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Тег крушение, вертолет, военные, ВСУ, погибшие, сухопутные войска, ровенская область

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