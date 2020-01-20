Поездка Зеленского в Оман: МИД скрывает настоящую причину

/ Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отказался сейчас разъяснять причины поездки президента Владимира Зеленского в Оман в начале месяца.

Об этом сообщает LB.ua.

Во время пресс-брифинга 20 января глава МИД подтвердил, что организацией визита главы государства в султанат занимались дипломаты, но обещал ответить на связанные с этим вопросы "в свое время".

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"Что касается поездки в Оман, очевидно Министерство иностранных дел к этому процессу привлечено. Наше посольство там предоставляло и предоставляет организационное содействие всему этому визиту. Я знаю об интересе журналистского сообщества, ведь и мы, и администрация получаем запросы, на которые мы в свое время все вам объясним", – сказал он.

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Напомним, что общественный интерес к трехдневной поездке президента возник на фоне внезапности визита – по официальной версии Новый год он встречал в Карпатах, но спустя несколько дней после этого СМИ узнали, что он улетел в Оман.

После этого на Банковой подтвердили его поездку и встречи с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда страны Абдулсаламом аль-Муршиди и министром, ответственным за иностранные дела Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Однако еще больше внимания привлекло то, что после авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, из-за которого Зеленский прервал свой визит, он вернулся в Украину только через сутки.

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