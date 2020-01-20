Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,25
26,94

Поездка Зеленского в Оман: МИД скрывает настоящую причину

20 января, 15:21

Министр Пристайко обещает объяснить причины поездки "в свое время"

/ Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отказался сейчас разъяснять причины поездки президента Владимира Зеленского в Оман в начале месяца.

Об этом сообщает LB.ua.

Во время пресс-брифинга 20 января глава МИД подтвердил, что организацией визита главы государства в султанат занимались дипломаты, но обещал ответить на связанные с этим вопросы "в свое время".

Реклама

"Что касается поездки в Оман, очевидно Министерство иностранных дел к этому процессу привлечено. Наше посольство там предоставляло и предоставляет организационное содействие всему этому визиту. Я знаю об интересе журналистского сообщества, ведь и мы, и администрация получаем запросы, на которые мы в свое время все вам объясним", – сказал он.

В тренде
Всемирный экономический форум в Давосе: кто поедет с Зеленским

Напомним, что общественный интерес к трехдневной поездке президента возник на фоне внезапности визита – по официальной версии Новый год он встречал в Карпатах, но спустя несколько дней после этого СМИ узнали, что он улетел в Оман.

После этого на Банковой подтвердили его поездку и встречи с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда страны Абдулсаламом аль-Муршиди и министром, ответственным за иностранные дела Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Однако еще больше внимания привлекло то, что после авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, из-за которого Зеленский прервал свой визит, он вернулся в Украину только через сутки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Оман визит Владимир Зеленский Вадим Пристайко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский объяснил, в честь кого нужно переименовывать улицы в Украине
Зеленский объяснил, в честь кого нужно переименовывать улицы в УкраинеПолитика
Гончарук анонсировал кадровые перестановки в Кабмине и появление нового вице-премьера
Гончарук анонсировал кадровые перестановки в Кабмине и появление нового вице-премьераПолитика
Каждый украинец может получить приглашение в суд: о чем новые законопроекты
Каждый украинец может получить приглашение в суд: о чем новые законопроектыПолитика
Вывели прямо из самолета: экс-нардепа Микитася не выпустили из Украины (фото)
Вывели прямо из самолета: экс-нардепа Микитася не выпустили из Украины (фото)Политика
"Это субъекты России": депутат Госдумы сделал наглое заявление о "Л/ДНР"Украина
Назван самый
Назван самый "дорогой" министр: Кабмин раскрыл все зарплаты за 2019 годПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...