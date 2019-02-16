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Поглощение Россией Беларуси усложнит вхождение Украины в НАТО, – эксперт

Сегодня, 12:57

Если такой сценарий реализуется, Украине будет сложно вести переговоры с Альянсом, считает Бурковский

Фото: nato.int
Фото: nato.int.
Поглощение Россией Беларуси усложнит вхождение Украины в НАТО, – эксперт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c52/0f6/5c5c520f6a505.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c52/0f6/5c5c520f6a505.jpg Политика Если такой сценарий реализуется, Украине будет сложно вести переговоры с Альянсом, считает Бурковский

Перспективы членства Украины в НАТО зависят, в том числе от того, удастся ли России реализовать сценарий поглощения Беларуси. При этом, если такой сценарий реализуется, Украине будет сложно убедить наших западных союзников принять наше государство в альянс. Об этом в ходе круглого стола "Европейский и евроатлантический выбор Украины" в редакции сайта "Сегодня" рассказал глава Центра проблем РФ Национального института стратегических исследований Петр Бурковский.

"Если вдруг России удастся реализовать сценарий поглощения, то тогда мы окажемся практически окруженными со всех сторон российской армией. И тогда нам придется вести намного более трудный диалог о нашем вступлении в Североатлантический альянс. Потому что угрозы возрастают, а возможности сдерживания России остаются под вопросом", – сказал эксперт.

При этом он отметил, что ценность НАТО заключается не в том, что Альянс будет воевать за Украину, а в том, что он сам по себе является сдерживающим фактором для агрессора.

"Нам НАТО нужно именно как сдерживающий организм, а не как сила, которая будет воевать вместо нас или вместе с нами. Нужно как защита от войны, а не на случай войны", – сказал Петр Бурковский.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало необратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.

В свою очередь президент Петр Порошенко сегодня пообещал подать заявку на вступление Украины в ЕС и НАТО. Он взял публичное обязательство сделать это не позднее 2023 года.

В то же время ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан отмечает, что сегодня Украина соответствует стандартам Альянса на 60%.

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Тег Россия, НАТО, курс, Беларусь, Украина, агрессия, альянс

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Сегодня

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