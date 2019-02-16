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Украина готова к НАТО на 60%: генерал оценил шансы на вступление в Альянс

Сегодня, 05:15

На сегодня Украина более готова для членства в Альянсе, чем некоторые страны ЕС на момент их принятия, отметил Богдан

Фото: nato.int
Фото: nato.int.
Украина готова к НАТО на 60%: генерал оценил шансы на вступление в Альянс //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2bc/bb2/5c62bcbb2e1c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2bc/bb2/5c62bcbb2e1c5.jpg Политика На сегодня Украина более готова для членства в Альянсе, чем некоторые страны ЕС на момент их принятия, отметил Богдан

В НАТО уже пообещали помочь Украине вступить в военный блок. В то же время ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан отмечает, что на сегодняшний день наша страны соответствует стандартам Альянса на 60%.

Такое мнение он высказал в интервью "Фактам".

По его мнению, Украина может вступить в НАТО даже быстрее, чем в Европейский Союз. Также он отметил, что на сегодня страна более готова для членства в Альянсе, чем некоторые страны ЕС на момент их вступления.

"К стандартам Северо-Атлантического альянса мы все-таки ближе. Если говорить о нашей готовности, то на сегодняшний день я бы сказал так: мы готовы к вступлению в НАТО на 60%. В странах Балтики — Латвии, Литве и Эстонии, — когда их принимали, готовность была ниже, чем сейчас у Украины. Так что вступим через пять лет, а может быть, даже и раньше. Хотя сам вопрос сроков — он очень деликатный и зависит от многих факторов", – сказал Богдан.

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Украине все еще нужно сделать немало "домашнего задания": необходима хорошо развитая инфраструктура, нужно вооружение, отвечающее стандартам НАТО.

"Кроме того, социальное обеспечение военнослужащих должно быть на высоте. Полной реорганизации требует сектор безопасности и обороны. Необходимо также, чтобы в Украине работало верховенство права, и наша страна отстаивала принципы демократии. Но самое главное, что нужно сделать, это поменять философию и идеологию военных", – добавил он.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало необратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.

В свою очередь президент Петр Порошенко сегодня пообещал подать заявку на вступление Украины в ЕС и НАТО. Он взял публичное обязательство сделать это не позднее 2023 года.

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Тег НАТО, генерал, богдан

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