Украина готова к НАТО на 60%: генерал оценил шансы на вступление в Альянс
На сегодня Украина более готова для членства в Альянсе, чем некоторые страны ЕС на момент их принятия, отметил Богдан
В НАТО уже пообещали помочь Украине вступить в военный блок. В то же время ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан отмечает, что на сегодняшний день наша страны соответствует стандартам Альянса на 60%.
Такое мнение он высказал в интервью "Фактам".
По его мнению, Украина может вступить в НАТО даже быстрее, чем в Европейский Союз. Также он отметил, что на сегодня страна более готова для членства в Альянсе, чем некоторые страны ЕС на момент их вступления.
"К стандартам Северо-Атлантического альянса мы все-таки ближе. Если говорить о нашей готовности, то на сегодняшний день я бы сказал так: мы готовы к вступлению в НАТО на 60%. В странах Балтики — Латвии, Литве и Эстонии, — когда их принимали, готовность была ниже, чем сейчас у Украины. Так что вступим через пять лет, а может быть, даже и раньше. Хотя сам вопрос сроков — он очень деликатный и зависит от многих факторов", – сказал Богдан.
Украине все еще нужно сделать немало "домашнего задания": необходима хорошо развитая инфраструктура, нужно вооружение, отвечающее стандартам НАТО.
"Кроме того, социальное обеспечение военнослужащих должно быть на высоте. Полной реорганизации требует сектор безопасности и обороны. Необходимо также, чтобы в Украине работало верховенство права, и наша страна отстаивала принципы демократии. Но самое главное, что нужно сделать, это поменять философию и идеологию военных", – добавил он.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало необратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.
В свою очередь президент Петр Порошенко сегодня пообещал подать заявку на вступление Украины в ЕС и НАТО. Он взял публичное обязательство сделать это не позднее 2023 года.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украина готова к НАТО на 60%: генерал оценил шансы на вступление в Альянс". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прекращение ракетного договора США и РФ: в НАТО озвучили дальнейшие планы
Страны-члены НАТО пока не намерены развертывать новые ракеты в Европе, сообщил Столтенберг
Первая страна ратифицировала протокол о вступлении Македонии в НАТО
Протокол о присоединении Македонии должно ратифицировать каждое государство-член Альянса