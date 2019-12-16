Похоронный венок и гроб в приемной: "слуги народа" жалуются на угрозы

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что правоохранительные органы предупредили о возможных нападениях на депутатов от "Слуги народа" на этой неделе. Об этом он сказал во время брифинга.

Отвечая на вопрос, какие на сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа" будут рассматриваться вопросы, Арахамия сообщил, что речь пойдет, преимущественно, о рынке земли. Он отметил, что на протяжении почти всего времени, пока рассматривается этот вопрос, происходят различные митинги.

"Они имеют немного активированную фазу, немного деактивированную фазу. На этой неделе, у нас есть информация, будет активированная фаза, очень агрессивная фаза", – отметил депутат. Он напомнил, что накануне произошло нападение на их депутата Михаила Ананченко.

"Правоохранительные органы нас предупредили, что эти нападения могут продолжаться на этой неделе, то есть люди хотят запугать народных депутатов, чтобы они, фактически, не пришли в зал, когда будет голосование, изменили свое мнение и не голосовали", - сказал Арахамия.

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Заместитель главы фракции Александр Корниенко, в свою очередь, заявил, что политическая сила "Слуга народа" намерена обратиться к правоохранительным органам с просьбой тщательно расследовать нападения на народных депутатов одноименной фракции.

"Это уже входит в систему. И мы хотим обратиться к правоохранительным органам с просьбой более тщательно эти все случаи расследовать и, возможно, есть какая-то связь между всеми этими нападениями – и в стенах Верховной Рады, к сожалению, и просто на территориях областей, там, где находятся наши депутаты", – сказал Корниенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

Он также отметил, что "распространяется негативная кампания давления на депутатов относительно земельной реформы".

"Я не думаю, что кому-то из депутатов было бы приятно в свою общественную приемную получить гроб, похоронный венок или КамАЗ земли… Понятно, что цель этой кампании – запугать депутатов, чтобы они даже не думали делать те реформы, которые мы запланировали, и которые мы обязательно сделаем", – сказал Корниенко.

Напомним, в Сумах 15 декабря двое мужчин в балаклавахизбили народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Михаила Ананченко.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 346 (Насилие в отношении народного депутата Украины) УК Украины. Начат комплекс неотложных следственно розыскных мероприятий, – сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

Напомним, совсем недавно новости "Сегодня" писали о том, как в Раде "слуги народа" подрались из-за женщины. Ирина Верещук рассказала, что произошло внутри политической силы и кто виновник конфликта.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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