Пока избивали Найема, в Украину приехали Javelin и началась ООС: главные новости недели

А тем временем Украина по примеру США ввела новые санкции против российских политиков

Отчетная неделя стала богато на важные и резонансные события – на Донбассе стартовала Операция объединенных сил (ООС), в Украину, наконец, приехали американские противотанковые комплексы Javelin, а в центре Киева избили народного депутата Мустафу Найема.

Окончание АТО и старт Операции объединенных сил

30 апреля президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении АТО. Глава государства отметил, что противостояние агрессии, отпор российскому агрессору завершится тогда, когда будет освобожден последний лоскуток украинской земли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Завершение АТО: для въезда на Донбасс написали новые правила

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак объяснил, чем ООС лучше АТО. По его словам, в связи с изменением военной операции, для местного населения ничего существенно не изменится, хотя могут быть введены определенные ограничения.

В свою очередь появилась пока единственная реакция России на старт ООС. Полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Борис Грызлов уверен, что с помощью новое военное операции Киев попытается силой решить конфликт на Донбассе.

Заявления командующего ООС Сергея Наева

Сначала генерал-лейтенант назвал главное отличие Операции объединенных сил от АТО. По его словам, главное отличие ООС от АТО в том, что это будет военная операция, так как Украина имеет дело не только с террористами т.н. "ДНР" и "ЛНР", но и с регулярной армией России. Он также рассказал, как будут усиливать ВСУ и ожидается ли эскалация конфликта

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Командующий ООС прояснил ситуацию с Javelin для ВСУ

Кроме того, Наев пригрозил боевикам на Донбассе за обстрелы позиций ВСУ. Он пообещал суровый отпор провокациям противника, особенно тем, которые связаны с обстрелами мирных населенных пунктов и КПВВ на линии соприкосновения.

Также генерал раскрыл планы, как ВСУ готовятся уничтожать российские танки и самолеты. Он пояснил, каким вооружением будут усиливать украинскую армию, и дал понять, что ответ Вооруженных сил на возможное масштабное наступление России будет быстрым и эффективным.

Избиение Найема

Нардепа Мустафу Найема избили в центре Киева 30 апреля в районе Бессарабского рынка. Инцидент случился в результате конфликтной ситуации на дороге возле Бессарабского рынка. Сам нардеп заявлял, что его пытались подрезать и он решил пресечь хамство. Позже появилось полное видео с камер наблюдения.

Немногим позже стало известно, что полиция задержала троих напавших на нардепа Найема. Ими оказались: Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р. Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р. Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р., которым теперь грозит за совершенные действия до четырех лет тюрьмы. Им всем избрали меру пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому в нападении на Найема

Также в прокуратуре подтвердили, что четвертый нападавший на Найема сбежал из Украины. Удар, который привел к перелому челюсти, непосредственно нанес четвертый нападающий, которого по горячим следам задержать не удалось. Однако суд разрешил задержание беглеца.

Сам Найем прокомментировал решение суда по подозреваемым. Нардеп считает недостаточным избранную меру для подозреваемых в виде домашнего ареста. Также ему не понравилось, что разные прокуроры ведут это дело.

Javelin прибыли в Украину

30 апреля президент Петр Порошенко подтвердил, что Javelin уже в прибыли в Украину. Наши военные должны получить 37 пусковых установок и 210 ракет к ним. В свою очередь министр обороны Степан Полторак рассказал, что практическая подготовка расчетов Javelin начнется с 2 мая на базе учебных центров Вооруженных сил Украины для создания мощного противотанкового резерва.

Ряд западных экспертов для Atlantic Council высказали мнение, помогут ли Javelin Украине против России. Авторитетные международные эксперты уверены, что теперь у России не получится дальнейший захват украинских территорий, а кто-то говорит, что это оружие США должны были дать Украине еще в 2014 году в начале российской военной агрессии.

Командующий ООС прояснил ситуацию с Javelin для ВСУ

В свою очередь в США объяснили, для каких целей Украина получила Javelin. Прибывший на днях в Украину помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что это оружия исключительно для оборонительных целей.

В то же время военный эксперт Олег Жданов считает, что Javelin могут повлиять на ход боевых действий на Донбассе даже несмотря на то, что полученное американское оружие позволит вооружить лишь одну бригаду ВСУ.

Санкции Украины против России

2 мая 2018 состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором был рассмотрен вопрос введения персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых были применены соответствующие решения правительствами США и стран ЕС. В итоге было принято решение ввести санкции против депутатов Госдумы России и Совета Федерации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Госдеп назвал условия введения новых санкций против России

Кроме того, президент Петр Порошенко дал команду прекратить участие Украины в координационных органах СНГ. Этот вопрос также был рассмотрен на Совете нацбезопасности. Глава государства также поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уже в ближайшее время проработать соответствующие предложения.

Также Государственный комитет телевидения и радиовещания предложил применять санкции к российским издательствам, которые выпускают книги антиукраинского содержания. Госкомтелерадио уже составило "черный список", но окончательное решение примут другие ведомства.